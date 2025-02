Narva-Jõesuu linn sõlmis Narva jõe suuet kaitsva muuli ehituslepingu

Viimase 100 aasta jooksul on tehtud mitu katset Narva jõe suuet liiva eest kaitsta. 30 aastat tagasi ehitama hakatud muuli varemed on siiani püsti. Mingit abi sellest pole, sest viimase kümne aastaga on Narva jõe suue vähemalt pooleteise meetri võrra madalamaks muutunud.

Neljapäeval sõlmitud ehitusleping näeb ette lisaks muuli ehitusele ka jõesuudme süvendamise ning tuleva aasta suvel saavad jahid vabalt Narva jõkke siseneda.

"Tegelikult terve see Narva jõe koridor praegu seisab, kuna muul on lagunenud, jõesuudme keskmine sügavus on üsna madal. Kui me viime selle projekti ellu, siis ma usun, et pikemas perspektiivis on hoopis uus elu siinkandis," rääkis Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.

Koos kultuurikvartali ja majakaga muutub Narva jõemuuli ala kuurortlinna tõmbekeskuseks.

Muuli ehituse võtab ette OÜ Infragreen, mis on varemgi Eestis jahisadamaid ja muule rajanud.

"Seal veesügavus on tegelikult üle meetri, kuni kaks meetrit. Tegelikult ei olegi sügav, aga just see avamerelainetus. Aga avamerelainetus ei ole nii palju terav, kuna veesügavus on väikene. Lainetega võitlemine saabki olema põhitegevus meil tegelikult," selgitas Infragreeni juhatuse liige Janek Uibo.

Kaitsemuuli ehitus maksab ligi viis miljonit eurot, millest 3,5 miljonit sai Narva-Jõesuu linn riigi toetusmeetmetest. Poolteist miljonit eurot tuleb linnal laenuks võtta.