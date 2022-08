Tallinna volikogu aseesimeheks valiti Klandorfi asemel Terik

Teriku poolt hääletas neljapäeva õhtul 58 volikogu saadikut, vastu oli neli.

Volikogu otsusega määrati Terikule kuiseks hüvitiseks 3078 eurot, sama suurt hüvitist sai ka eelmine aseesimees Kalle Klandorf.

Otsuse esitada Teriku uueks aseesimeheks tegi Keskerakonna fraktsioon.

"Otsustasime esitada sellele kohale Tiit Teriku. Enne kultuuriministriks saamist oli ta Tallinna volikogu esimees. Tal on piisavalt kogemusi, ta teab hästi, mis selles majas toimub. See sai ka tema valikul otsustavaks," rääkis Keskerakonna fraktsiooni esimees Klandorf neljapäeval ERR-i venekeelsete uudiste portaalile rus.err.ee. Klandorf lisas, et Terik sai fraktsiooni ühehäälse toetuse.

Vastates küsimusele, miks ta otsustas volikogu aseesimehe kohast loobuda, viitas Klandorf oma vanusele: "Ma olen juba pensionär, las nooremad töötavad. Ma usun, et Tiit Terik saab hakkama, mina aga jään fraktsiooni esimeheks."

Terik ütles ERR-ile, et tema jaoks ei oleks volikogu aseesimehe koht midagi uut, kuna ta on varasemalt mitu aastat töötanud volikogu esimehena. Ta väljendas veendumust, et koostöö kõigi volikogus esindatud fraktsioonidega laabub hästi, kuna nii oli ka tema varasema ametiaja jooksul linnavolikogus.

Teriku hinnangul ei tohiks linnavolikogu esimehe, sotsiaaldemokraadi Jevgeni Ossinovski kolmapäeval tehtud kriitika Keskerakonna suunas mõjutada kahe erakonna koostööd.

"Muidugi on Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond erinevad parteid, mis on praegu linnas koalitsioonis. Mõnes küsimuses võib neil olla eriarvamusi. Seda kõike on vaja arutada ning siis selgub, kas kriitika on objektiivne või mitte," ütles Terik.

Linnavolikogu esimese aseesimehe valimised toimuvad volikogu istungil neljapäeval ja siis peaks kinnitatama ka tema töötasu. ERR-ile teadaolevalt peaks see jääma samasse suurusjärku, nagu oli Klandorfile makstud 3078 eurot.

Terik oli alates 8. novembrist 2021 kuni 3. juunini 2022 Kaja Kallase esimese valitsuse kultuuriminister. Aastatel 2019-2021 oli ta Tallinna linnavolikogu esimees, ta kuulus XIII Riigikogu koosseisu ning on töötanud Nõmme ja Pirita linnaosa vanemana.

Volikogu teine aseesimees on opositsioonilise Reformierakonna liige Kristen Michal.