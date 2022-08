Politsei tõrjub ukrainlasi vaenavaid infooperatsioone

Politsei tunnistab, et Venemaa sissetungi järel Ukrainasse on valeuudiste levik Eestis oluliselt kasvanud ning sel aastal lisandunud veebipolitseinikel on käed-jalad tööd täis. Valeinfo levitamise üks peamisi eesmärke on tekitada konflikte Eestisse saabunud ukrainlaste ümber.

Pärast esimeste Ukraina sõjapõgenike jõudmist Eestisse hakkasid valeuudised tekitama ka konflikte sõjapõgenike ja venemeelsete inimeste vahel, ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) kommunikatsioonispetsialist Maarja Punak.

"Nende arv on ikkagi märgatavalt tõusnud. Kui me vaatame tagasi veebruari lõppu - märtsi algusesse, siis tuli meile väga palju valeinfot seoses sõjapõgenikega ja ukrainlaste ning Eestis elavate vene keelt rääkivate inimeste omavahelistest konfliktidest, mis ei vastanud tõele," rääkis Punak.

"Just märtsis oli märgata selliseid uudiseid, mida me ei olnud varem oma sotsiaalmeedias näinud ja kui oli 9. mai tähtpäev, siis samuti hakati eelnevalt jagama infot, mis ei vastanud tõele. Nüüd on sama moodi: kui Ukrainas toimuvad muutused, siis see jõuab ka meie sotsiaalmeediasse - ka meil hakatakse levitama infot, mis mõjutaks emotsionaalselt Eestis elavaid inimesi," kirjeldas politseikapten Punak.

Tema sõnul on sellise info levitamise eesmärk ajada inimesi segadusse ja pahaseks ning kasutada seda ära selleks, et panna inimesi tegema asju, mida nad muidu ei teeks.

Politsei eesmärk on aru saada, kas valeinfo levitajad teeb seda teadlikult või inimene on lihtsalt jäänud propaganda ohvriks, rõhutas Punak.

"Me loome esimese kontakti. Räägime inimesega ja vaatame ka seda, mida ta edaspidi teeb. Et pärast seda, kui meie oleme temaga vestelnud ja talle selgitanud, miks tema tegu sotsiaalmeedias ei olnud kohane, kas ta siis saab sellest aru või jätkab samamoodi. Ehk siis see, mida ta edasi teeb, on väga selge märk sellest, kas ta sai sellest vestlusest aru või mitte," rääkis PPA esindaja.

Punak märkis ka, et politseinikud on õppinud inimestega selliselt vestlema, et nad märkavad, kui inimene valetab. "Nii et kindlasti ei ole mõistlik, et kui politseinik tuleb teiega rääkima, et te siis valetate," tõdes ta.

Alates jaanuarist kasvas PPA-s veebipolitseinike hulk, kelle üheks tööülesandeks on jälgida võimalikku valeinfo või propaganda levikut avalikes gruppides, ütles Punak.

"Seda informatsiooni seoses selle sõjaga lihtsalt on hästi palju, mida läbi töötada või läbi vaadata. Kindlasti seda on poole rohkem, kui oli näiteks eelmisel aastal samal ajal," tõdes ta.

Punaku sõnul levib kõige enam valeuudiseid sotsiaalmeediavõrgustikus Telegram.