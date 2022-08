Infortari juht: Eesti jõuab LNG-laeva vastuvõtuks Soomest varem valmis

LNG-ujuvterminali vastuvõtmiseks valmistuvad üheaegselt Eesti süsteemihaldur Elering ja Soome gaasisüsteemihaldur Gasgrid. Argentinast teele asunud laeva Exemplar osas on riigid kokku leppinud, et see sildub selles sadamas, kus vastuvõtuvõimekus varem valmis saab.

Koos Alexelaga Paldiskisse terminali rajava Infortari tegevjuhi Martti Talgre ütles ERR-ile, et praeguseks ei tohiks olla kõhklust, et laev tuleb Paldiskisse.

"Vaadates asjade tänast seisu, võiks asi olla sisuliselt juba lukus - Paldiski ehitus edeneb kiiremini," kinnitas ta.

Talgre lisas, et terminal koosneb kolmest osas: kaist, laevast ja ühendusest gaasivõrguga. Alexela ja Infortar on teinud kõik selleks, et tööd õigeaegselt üle anda. Ainuüksi eelmisel nädalal oli Paldiski muulil 125 betooniautot ning töö käib sisuliselt ööpäev ringi nii maal kui merel.

"Sellist tempot pole varem sadamaehituses nähtud," ütles Talgre. "Seega, kui antud kokkulepe on olemas ja kõik osapooled lubatud tähtaegadest peavad, ei tohiks täna kõhklust olla - Eestis tekib vastuvõtuvõimekus varem ja me näeme niinimetatud valget laeva Eestis."

Nii Eesti kui Soome terminal on ühendatud riikide vahelise maagaasi toruühenduse Baltic Connectoriga ja läbilaskevõimekuse osas pole erinevust, kumba riiki Exemplar tuleb - toru on sama suur Balti lahe mõlemalt kaldalt vaadates.

"Samas, meile teadaolevalt on laevatamisolud Inkoos oluliselt väljakutsuvamad, seda eriti talvel ja jääs mere korral. Inkoosse pääseksid vaid mõned valitud laevad, pealegi on jääklassiga tankerite saadavus maailmas tänases olukorras väga piiratud. Seega majanduslikud argumendid räägivad Paldiski kasuks - gaasitarbija vaates tuleb Paldiski kaudu kindlam ja ka soodsam," rääkis Infortari tegevjuht.

Ta lisas, et Paldiski asukohast on huvitatud ka lätlased, sest Läti majandusministri hinnangul saaksid nad Klaipeda ja Paldiski terminalide vahel olles oma gaasivooge tasakaalustada. Talgre sõnul tuleb arvestada, et lätlased omavad kogu piirkonnale olulist gaasihoidlat.

Terminal tagab varustuskindluse, mitte odava hinna

LNG-terminali rajamine ei tähenda paraku, et praegu aina kerkiv gaasi hind tingimata langema hakkaks. Möödunud nädalal jõudis USA veeldatud maagaasi tulevikulepingute hind novembri, detsembri ja jaanuari tarneteks 14 aasta kõrgeimale tasemele.

Talgre sõnul dikteerib maagaasi hinda juba praegu LNG hind ja terminali valmimine annab eelkõige varustuskindluse. Teatud tingimuste tagamisel oleks tema sõnul siiski võimalik hinda ka allapoole saada.

Eelmise nädala lõpus ütles majandusministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar, et kui Exemplar hilissügisel Soome lahele jõuab, siis võiks sellel täis paak LNG-d juba peal olla. Praegu pole veel teada, kas see laadung seal on, aga kui on, siis ei ole see Tatari sõnul kindlasti Eesti tarbijatele mõeldud.

Talgre ütles võimalikku laadungit kommenteerides, et see on küsimus eelkõige Eleringile ja Gasgrid Finlandile.

"Tõsi on, et terminal ei tähenda ainult hardware'i, vaid ka software'i, see on inimesi, kontakte, lepinguid, lubasid, teenust laiemalt. Sellest sõltub terminali toimimine, varustuskindlustus ja julgeolek," nentis ta.

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster ütles, et nende roll on Paldiskisse toru rajada, laeva laadungi kohta nad aga infot anda ei oska.

Exemplar on renditud kümneks aastaks Soome, Eesti ja teiste Balti riikide veeldatud maagaasi (LNG) taasgaasistamiseks. Laev on võimeline pakkuma aasta peale üle viie miljardi kuupmeetri taasgaasistamist.