Kallas: LNG-d vedav laev peaks esmalt tulema Paldiskisse

"Me oleme koostöös erasektoriga erakordsel kiirusel ehitanud välja LNG haalamiskaid ja ühendustoru Balticconnectori. Teiseks me oleme teinud kokkuleppe Soomega taasgaasistamise võimalusega laeva rentimiseks, mis on tulemas siia kai äärde. Ja me oleme ka gaasivaru soetanud Incukalnsi gaasi hoidlasse. See on vähem kui me oleme soovinud, lihtsalt sellel põhjusel, et see gaas on ka kallis ja seda nii palju tõesti me ei ole saanud. Gaasitarnijateks ei ole riik, meile ei kuulu ka gaasi ettevõte. Gaasiettevõtted on eraettevõtted. Nemad vastutavad nende lepingute eest, mis on neil gaasi ostjatega," rääkis Kallas.

"Miks me tahame veelkord saada kinnitust soomlaste käest, et see laev tuleb esimesena siia meie kai äärde, on see, et need erasektori ettevõtted saaksid broneerida ka neid aegu, millal nad saavad neid laste tuua," lisas ta.

See ei ole uus sõnum, see on see koostöömemorandum, mis meil soomlastega on. See on olnud seotud sellega, et kes saab esimesena valmis ja praegu tundub, et meie saame esimesena valmis. Tõsi on see, et Soome gaasivajadus on oluliselt suurem kui meil. Nende gaasi tarbimine on 12 teravatt-tundi aastas, meil on viis teravatt-tundi aastas. Meil iseenesest ei oleks vahet, kas laev on seal Soome pool või Eesti pool, lihtsalt kuna meil on see Balticconnector gaasiühendus, siis see gaas sealt ka meieni jõuab ja sedapidi seal mahtu ees ei ole," rääkis Kallas veel.