Kallase populaarsus peaministrina langes aprillikuu tasemele

Viimati oli Kallasel selline tulemus aprillis, kirjutab Turu-uuringute küsitluse tellinud Eesti Päevaleht. Samamoodi on Keskerakonna esimees Jüri Ratas kaotanud rahva soosingut, praegu sooviksid 19 protsenti vastanuid teda peaministriks, mis tähendab kolmeprotsendipunktist langust. Alla 20 protsendi pole Ratta toetus viimase aasta jooksul olnudki, kõige lähemale jõudis reiting sellele tänavu aprillis, kui teda eelistas peaministrina 20 protsenti inimestest.

Peale Eesti 200 esinumbri Kristina Kallase ja sotside esimehe Lauri Läänemetsa pole keegi rahva soosingut paisutanud. Kristina Kallaski kogus menu vaid ühe protsendipunkti võrra, tema toetus suurenes viielt protsendilt kuueni. Samamoodi tagasihoidlikult kasvas populaarsus Läänemetsal, kes jõudis reitingutes kahelt protsendilt kolmele.

Küsitlust korraldava Turu-uuringute AS-i juht sotsioloog Tõnis Stamberg kinnitas, et küsitlusperioodi lõpp jäi juba Narva tankimonumendi teisaldamise aega. "Kuid kuna nendesse päevadesse jäi vastama vaid väga väike hulk inimesi, siis seekordseid tulemusi sündmus kui selline ei ole olulisel määral mõjutanud," selgitas ta, lisades, et parema hinnangu, kuidas mõjutab punamonumentide teisaldamine peaministrikandidaatide menu, selgub ilmselt tuleva kuu uuringust.

Stamberg tõi esile, et võrreldes juuniga on suurenenud nende kodanike osakaal, kes ei oska seisukohta võtta ja on jätnud seetõttu vastamata, neid on 28 protsenti. Juunis oli selliseid vastajaid 24 protsenti.