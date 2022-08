Musk proovib vilepuhuja abiga pääseda Twitteri ostmisest

Twitter endine turvaülem Peiter Zatko esitas hiljuti kaebuse USA börsijärelevalveorganile. Zatko väidab kaebuses, et Twitter ei pööra piisavalt palju tähelepanu oma turvalisuse poliitikale.

Musk leidis varem, et Twitteri esitatud andmed kontode arvu kohta ei ole tõepärased ja ettevõte ei ole täitnud eellepingu tingimusi.

Teisipäevases kohtuavalduses teatasid Muski advokaadid, et Zatko süüdistused tähendavad seda, et Twitter rikkus lepingu tingimusi. Musk otsib nüüd Zatko toetust, et toetada oma juriidilist argumenti.

Twitter kaebas Muski ülevõtmise jõustamiseks aga kohtusse. Kaasus jõuab kohtusse oktoobris. Kohus võib siis sundida Muski tehingut lõpule viima.

Twitter on varem teatanud, et Zatko väited on ebatäpsed ja vastuolulised.