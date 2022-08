Norstati reitingud: Reformierakond kaotas nädalaga toetust

Erakondade reitingutabelis esikohal olev Reformierakond on viimase nädalaga oma toetusest ühe protsendi kaotanud ja suuruselt teise toetusega Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ligi ühe protsendi juurde saanud, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatud uuringust.

Norstati iganädalase inimeste erakondliku eelistuse küsitluse kohaslet toetab Reformierakonda 33,5 protsenti, EKRE-t 21,8 protsenti ja Keskerakonda 16,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on ühe protsendipunkti võrra madalam kui nädal tagasi. EKRE toetus on nädalaga kasvanud 0,8 protsendipunkti võrra ning hetkel kahe protsendipunkti võrra kõrgem, kui augusti alguses. Kahte kõige populaarsemat erakonda lahutab praegu 11,7 protsendipunkti. Keskerakonna toetus on viimased neli nädalat püsinud 16 protsendi juures.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (9,1 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8,3 protsenti) ning Isamaa (8 protsenti).

Kolm järgmist erakonda on viimastel nädalatel omavahel pidevalt reitingutabelis kohti vahetanud ning viimaste tulemuste põhjal on Eesti 200 taas möödunud Isamaast ja SDE-st ning on hetkel populaarsuselt neljandal kohal.

Parempoolseid on olnud võimalik küsitluses valida ainult viimasel nädalal ning seega kajastub uue erakonna toetus koondtulemustes alles kolme nädala pärast. Ühe nädala tulemuste põhjal (valim 1000) on Parempoolsete toetus hetkel 0,9 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 49,8 protsenti ja opositsioonierakondi 38,1 protsenti vastajatest. Esimest korda pärast Kaja Kallase teise valitsuse ametisse astumist jääb koalitsioonierakondade summaarne toetus allapoole 50% piiri.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 25. juulist 22. augustini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,47 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Isamaa puhul +/-0,84 protsenti.

Küsitlused viidi läbi ajavahemikel 02.08-08.08, 09.08-15.08, 16.08-22.08 ja 23.08-29.08 ning nendele vastas kokku 4001 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses.