Norstati reitingud: Isamaa kõrval hakkasid toetust kasvatama ka sotsid

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,2 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 19,3 protsenti ja Keskerakonda 17,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on suve jooksul näidanud pigem kerget langust ning peaministripartei toetus on praegu 1,6 protsendipunkti võrra madalam kui juuni keskel. Siiski on Reformierakond kindel liider ning edu teisel kohal oleva EKRE ees on ligi 14 protsendipunkti. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus nädalaga ei muutunud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (10,2 protsenti), Isamaa (9,1 protsenti) ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8,4 protsenti).

SDE toetus on veidi enam kui kuu ajaga tõusnud 2,1 protsendipunkti võrra ning sotsid ja Isamaa on ainsad erakonnad, kellel on õnnestunud suve jooksul oma reitingut kasvatada, märgib Norstat.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 50,7 protsenti ja opositsioonierakondi 36,3 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 27. juunist 25. juulini ning kokku küsitleti 4006 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste esitlemisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest.

Seekordses küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad (33,2 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,46 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks SDE puhul +/-0,86 protsenti.