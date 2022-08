Norstati reitingud: Isamaa kerkis Eesti 200-ga samale pulgale

Esikolmikus nädalaga olulisi muutusi ei toimunud ning Reformierakonna suur edu järgnevate ees püsib. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,7 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 19,6 protsenti ja Keskerakonda 16,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Isamaa (9,4 protsenti), Eesti 200 (9,3 protsenti) ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8,6 protsenti).

Viimaste tulemuste põhjal on Isamaa seega tõusnud napilt Eesti 200 ette populaarsuselt neljandaks erakonnaks. Pikalt langustrendis olnud Eesti 200 toetus on praegu 10,4 protsendipunkti võrra madalam kui märtsi alguses. Neile järgneb SDE, kes on viimase viie nädalaga oma toetust kasvatanud 2,3 protsendipunkti võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 51,7 protsenti ja opositsioonierakondi 36,3 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 5. juulist 1. augustini ning kokku küsitleti 4006 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest.

Selles küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad (33,7 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,46 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks SDE puhul +/-0,87 protsenti.