Norstati reitingud: SDE möödus Eesti 200-st ja Isamaast

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,4 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 19,8 protsenti, ja Keskerakonda 16,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on viimase kahe nädalaga 1,2 protsendipunkti võrra tõusnud ning on taas üle 34 protsendi. EKRE toetus on viimased neli nädalat püsinud 19-20 protsendi vahel. Keskerakonna toetus on viimaste tulemuste põhjal samal tasemel, kuhu ta langes pärast Ukraina sõja algust.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (9,3 protsenti), Isamaa (8,9 protsenti) ning Eesti 200 (8,9 protsenti). SDE on alates juuni lõpust oma toetust kasvatanud kolme protsendipunkti võrra ning see on nad värskete tulemuste põhjal tõstnud Eesti 200 ja Isamaa ette populaarsuselt neljandaks erakonnaks. Praegusest kõrgem oli SDE toetus viimati 2020. aasta oktoobris.

Erakonna Eestimaa Rohelised toetus oli 1,5 protsenti. Eelmise tulemuste põhjal oli Roheliste toetus 1,6 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 52,6 protsenti ja opositsioonierakondi 36,1 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 12. juulist 8. augustini ning kokku küsitleti 4006 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest.

Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad (34,4 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,47 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,88 protsenti.

Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.