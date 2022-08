Reinsalu: teised tunnistavad Eesti õigust Vene kodanikele piir sulgeda

"Ma ütlen täna kindlasti välja, et selle regiooni riikidel säilib oma asukohast tulenevalt legitiimne õigus omapoolseid samme astuda, mida nad peavad mõistlikuks oma julgeolekuhuvidest tulenevalt," rääkis Reinsalu kolmapäeval "Terevisioonis" enne, kui EL-i välisministrid kogunesid teemat Prahas oma mitteametlikul kohtumisel arutama.

"Kui ma olen seda seletanud teiste Euroopa Liidu riikide välisministriteole, siis nad möönavad, et see on tõesti probleem, et Eestis elab täiskasvanuid miljoni ringis ja kuue kuu jooksul on agressorriigi kodanikke meie territooriumilt läbi käinud 300 000. Kui palju meil neid piirivalvureid siis iga agressorriigi kodaniku kohta peab olema? Kas kogu rahvas hakkabki ainult piiri valvama?" jätkas Reinsalu.

Küsimusele, kas see võib tähendada, et kui üleeuroopalist kokkulepet Vene kodanike sisenemise piiramiseks Euroopa Liitu ei tule, siis idapiiri riigid teevad selle iseseisvalt ära, vastas Eesti välisminister:

"Nad saavad neid teha oma territooriumi puudutavalt. Aga ma pean seda ütlema, et kui see on laual olnud kolmandate Euroopa Liidu riikide välisministritega, siis nad on möönnud selle võimaliku sammu legitiimsust, viidates just nimelt sellele, et Venemaaga külgnevatel piiririikidel on spetsiifiliselt teine olukord ja kontekst kui riikidel, mis asuvad 2000 kilomeetrit Venemaast eemal."

Eesti välisminister ütles, et oli teisipäeval teemat arutanud oma Läti, Leedu, Poola ja Soome kolleegiga ning võimalik on piiririikide ühistegevus, kui Euroopa Liit tervikuna keeldub Vene kodanike sisenemist senisest jõulisemalt piirama.

Vastates väidetele, et Euroopasse reisimise keeld takistab Vene dissidentidel Venemaalt põgeneda, viitas Reinsalu, et Schengeni ühtse viisaruumi riigid on Vene kodanikele väljastatud 10 miljonit viisat, pärast sõja algust on Euroopa Liidus käinud sisenenud umbes miljon venelast, nendest on asüüli küsinud ainult 3000 inimest.

Kolmapäeval arutavad EL-i välisministrid mitteametlikul kohtumisel Prahas Venemaa agressiooni ohjeldamist Ukrainas ning muu hulgas ka idapoolsete riikide soovi piirata Vene turistide sisenemisvõimalusi Euroopa Liitu.