Kiiev: Venemaa kaubalaevad veavad läbi Bosporuse väina relvastust

Kiiev palus Türgit, et Ankara võtaks kasutusele meetmed vähemalt nelja kaubalaeva vastu. Ukraina teatel transpordivad need laevad sõjavarustust. Need laevad asuvad teele Süürias asuvast Venemaa baasist ja liiguvad siis läbi Türgi kontrollitavate väinade. See on ainus viis, kuidas Venemaa laevad pääsevad Vahemerest Musta merre, vahendas The Wall Street Journal.

Ukraina teatel transportis Venemaa kaubalaev Sparta II 27. augustil läbi Türgi väinade õhutõrjesüsteemi S-300. See süsteem jõudis nii Venemaa Musta mere sadamasse.

Sparta II kuulub Moskvas asuvale firmale Oboronlogistics LLC. Firma teatel teeb ettevõte koostööd Venemaa kaitseministeeriumiga. Firma on USA sanktsioonide nimekirjas. Oboronlogistics väidab, et vedas oliiviõli.

1936. aasta rahvusvahelise lepingu kohaselt kontrollib Türgi Dardanellide väina. Lepingut nimetatakse Montreux konventsiooniks. Leping annab Türgile õiguse teatud tingimustel blokeerida teiste riikide sõjaväelaevade sisenemist Mustale merele.

Türgi proovib säilitada häid suhteid nii Moskva kui ka Kiieviga. Sõja alguses teatas siiski Türgi, et Vene sõjalaevad Mustale merele enam ei pääse. Venemaa kaubalaevad saavad siiski endiselt Türgi väinasid läbida.

USA ametnike teatel on Venemaal laskemoon ja relvastus otsa saamas. Seetõttu peab Venemaa juurde tooma relvastust Süüriast.