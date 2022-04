Grosberg: suurt taktikalist edu pole Vene väed idarindel saavutanud

Selle nädala algusest, mil Vene väed on proovinud edasi tungida pea kogu Ida- ja Lõuna-Ukrainas paikneva rinde ulatuses, pole suurt taktikalist edu suudetud saavutada, ütles reedel kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg.

Grosbergi sõnul on mõnes kohas Vene väed suutnud Ukraina kaitseliinidest läbi tungida, kuid märkimisväärset edu pole saavutatud. Ukraina vägede kaitse peab ja mõnes kohas, näiteks Harkivi piirkonnas, on suudetud teha vastupealetunge ja maa-alasid tagasi võtta, lisas ta.

"Suurt operatiivset taktikalist edu see (Ukraina vägedele) kaasa pole toonud. Selleks oleks vaja neil läbi lõigata Vene logistilise järelveo võimalused," lausus Grosberg.

Vene väed on tema sõnul keskendunud rünnakutele Izjumi linnast lõunas ning hõivanud maad. Eesmärk on Grosbergi hinnangul Kramatorski ja Slovjanski linn, mis on mõlemad olulised punktid nii logistika kui Ukraina vägede juhtimiselemendi poolest, seal asuvad nii raudtee sõlmpunktid kui Ukraina üksuste staabid.

Samal ajal proovivad Vene väed edeneda Izjumist ka lääne poole, et lõigata ära Ukrainalt võimalus tuua piirkonda lisavägesid, märkis Grosberg.

Grosbergi sõnul ründavad Vene väed praegu Lisaks Kramatorskile ja Slovjanskile Severodonetskit, Rubižnet ja Popasnat, mis on samuti olulised punktid, kuivõrd sinna piirkonda suubub palju raudteid.

Mariupolis on pärast Venemaa presidendi Vladimir Putini käsku lõpetada tormijooks Azovstali terasetehase territooriumile seal ägenenud Vene vägede kaug- ja õhutule löögid. Grosberg märkis, et Mariupoli täielik vallutamine võib olla varuvariant Venemaa poliitilise eliidi jaoks 9. mail mingisugust võitu kuulutada, juhul kui Ida-Ukrainas edu ei saavutata.

Grosbergi sõnul on praegu keeruline näha, et Mariupoli oludord lähinädalate või isegi lähikuude jooksul kuidagi paremaks muutuks. "Kindlasti järgmised nädalad ja kuud on olukord selline, nagu praegu on. Teise maailmasõja leningradi blokaadi sarnane olukord. Mismoodi edasi, on raske hinnata," lausus Grosberg, et linnalahingud saavad Vene vägede jaoks olema keerukad, Azovstali ala võtmine veelgi keerukam.

Võimalust, et Vene väed lubavad Azovstali territooriumile praegu mingeid abisaadetisi, Grosbergi hinnangul ei eksisteeri.