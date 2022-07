Euroopa Komisjon kutsub riike kärpima gaasitarbimist 15 protsendi võrra

"Euroopa Liidu tasemel on gaasitarbimise kärbe olnud seni ainult viis protsenti, mis on selgelt liiga vähe. Seega me peame alustama oma kokkuhoiuprogrammi kohe nüüd, kui me ei taha kesktalvel seista silmitsi kõige hullema stsenaariumiga," ütles Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson kolmapäeval Brüsselis kava tutvustades.

Euroopa riigid püüavad praegu täita oma gaasihoidlaid, et luua puhvreid olukorraks, kus Venemaa piirab oma gaasitarneid kättemaksuks Euroopale Ukraina toetamise eest, mis tõrjub juba viiendat kuud Vene vägede rünnakuid.

Samas on kümmekond Euroopa riiki juba pidanud arvestama Vene gaasitarnete kärpimisega ning Euroopa Liidu ametnike sõnul võib olla tõenäoline ka Vene gaasitarnete täielik peatamine.

Seetõttu pakkuski Euroopa Komisjon riikidele välja vabatahtliku kärpe-eesmärgi vähendada oma gaasitarbimist augustist kuni märtsini 15 protsendi võrra võrreldes nende tavapärase gaasitarbimise keskmisega perioodil 2016–2021.

Komisjoni ettepanek sisaldab ka võimalust teha kärbe kohustuslikuks eriolukorras, kui EL näeb ohtu suuremaks gaasivarustuse häire tekkimiseks.

Komisjoni ettepaneku jõustumiseks peab see saama Euroopa Liidu riikide kvalifitseeritud enamuse toetuse. Riikide esindajad arutavad ettepanekuid reedel ning energeetikaministrite heakskiitu kavale oodatakse 26. juulil.

Plaan on kohanud juba mõnede riikide vastuseisu, mis leiavad, et nende varustuskindluse tagamise plaanid ei vaja Euroopa Liidu tuge. Nii on kohustuslike sihtide vastu Poola, mis on oma gaasihoidlad täitnud juba 98 protsendi ulatuses pärast seda, kui Venemaa aprillis peatas oma gaasitarned. Samas on Ungari gaasihoidlad täidetud ainult 47 protsendi ulatuses.

Komisjoni soovib riikidelt nende varustuskindluse plaanide uuendamist septembri lõpuks, et nad näitaksid, et suudavad täita seatud eesmärgid. Ühe ametniku sõnul peab Euroopa Liit hakkama tegutsema juba praegu, et mitte olla sunnitud reageerima olukorrale, kus Venemaa oma tarneid vähendab.

"Kui me jääme ootama, siis see läheb palju kallimaks ja tähendab, et me peame tantsima Venemaa pilli järgi," ütles üks ametnik uudisteagentuurile Reuters.

Venemaa tarnib Euroopa Liidule 40 protsenti selle gaasitarbimisest, kuid pärast Moskva agressiooni Ukrainas on Vene gaasitarne vähenenud alla 30 protsendi aastate 2016–2021 keskmisest tasemest.