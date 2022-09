Ratas: Keskerakonna juhatus arutab Stalnuhhini väljaviskamist

"Tema öeldu on totaalselt vale, see ei kuulu meie väärtusruumi, mida peab oluliseks vaba, demokraatlik maailm, mida peab oluliseks Eesti ja mida peab oluliseks Keskerakond. Sellistel arvamustel ei Keskerakonnas kohta ei täna ega tulevikus," ütles Ratas laupäeval ERR-ile.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni ja Narva linnavolikogu liige Stalnuhhin rääkis sotsiaalmeediasse postitatud venekeelses videos, et peab Nõukogude sõduritele pühendatud mälestusmärkide mahavõtjaid natsideks.

"Tean vaid ühte jõudu, mis tahab maha võtta kõik, mis on pühendatud sõduritele-vabastajatele – need on fašistid, need on avalikud natsid," rääkis Stalnuhhin. "Ja sõltumata sellest, kelleks nad ennast nimetavad: demokraadid, liberaalid, reformistid, parempoolsed – kuidas tahes. Minu jaoks on nad nüüd lihtsalt tavalised reafašistid. Nad võitlevad nendega, kes võitlesid natsismi vastu. Ja selle mõttega, et me elame riigis, kus ametlikuks ideoloogiaks on natse toetav ideoloogia, tuleb meil kõigil veel harjuda," ütles Stalnuhhin.

Riigikogu esimehe Ratase sõnul on tal võimatu sellist avaldust mõista. "Isegi vaimusilmas on raske ette kujutada, mis loogika võib sellise avalduse taga olla. Ma ei suuda seda mõista," ütles ta ERR-ile.

Küsimusele, kas ja milliseid sanktsioone Keskerakond Stalnuhhini suhtes võiks rakendada, vastas Ratas: "Ega erakonnal mingeid muid sanktsioone väga ei ole, välja arvatud, et see inimene ei kuulu sellesse erakonda. Selle, kas keegi arvatakse erakonnast välja või mitte, otsustab erakonna juhatus ja ma olen päris veendunud, et seda me ka arutame juhatuses."

Mihhail Stalnuhhin on üks populaarsemaid poliitikuid Narvas. Riigikogu 2019. aasta valimistel sai ta Ida-Virumaal 2653 häält, mis jäi alla ainult piirkonna esinumbri Yana Toomi kogutud 6195 häälele. Kokku sai Keskerakond 2019. aasta valimistel Ida-Virumaal 13 700 häält.

Toom: see on valimiskampaania

Keskerakonna Narva piirkonna endine esimees, Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom kritiseeris Stalnuhhini avaldust, öeldes näeb selle taga vaenu õhutamist ja valimiskampaaniat.

Tema sõnul oli Stalnuhhini avaldatud videos põhjalikult läbi mõeldud - "iga sõna kaalutud, rãäkimata operaatorist ja mikrofonist, ilma milleta ei saa ju heli salvestada".

"Kogenud poliitikuna tuvastas Stalnuhhin väga täpselt selle nišši, kuhu saab astuda ja tegi seda reljeefselt, nagu ikka. Mina ei näe siin muud kui küünilist rehkendust. Kas Kaja Kallas on fašist? Kas on seda Signe Riisalo? Peep Peterson? No ei ole. Ei ole kumbki ja kindlasti. Kas Stalnuhhin ise usub, et nad on fašistid? Muidugi mitte. Ta kasutab seda silti, sest teab, et sildid töötavad paremini. Ühed on fašistid, teised putinistid, asi klaar. Kes sellest võidab? Ikka sildistaja ise," kirjutas Toom sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et on samuti kriitiline valitsuse tegutsemise suhtes Narvas, kuid see ei õigusta vaenu õhutamist. "Olen tihti olnud kriitiline valitsuse suhtes ja ilmselt olen seda ka edaspidi. Kuid igasuguse sildistamise ja vaenu õhutamise mõistan üheselt hukka, eriti kui seda teevad poliitikud," lõpetas Toom.