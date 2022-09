Energeetikaekspert: gaasi hind jääb üles-alla hüplema

Gaasi hind on volatiilne ehk me näeme selle üles-alla suuri hüppeid ka edaspidi, ütles energeetikaekspert Marko Allikson "Vikerhommikus". Tema sõnul tuleb gaasi tarbimist vähendada, sest toetustega kogu hinnatõusu kinni maksta pole võimalik.

"Oleme näinud üles-alla liikumist hindadel. Gaasi hind, mis on ka elektrihinna aluseks, siis suve alguses oli see 100 eurot megavatt-tunnist, suve lõpuks tõusis 300 euroni ja langes nüüd tagasi 200 eurole. Diapasoonid ka päeva sees on väga suured ja seetõttu ennustada keeruline. Mida saab öelda, et näeme gaasi hinna hüplemist ka edaspidi. Kindlasti tuleb uudiseid, et gaasi tarned kuskil taas piiratud ja turg reageerib sellele hinnatõusuga," ütles Allikson.

Samas tasakaalustavad selliseid teated uudised, et tarbimine on vähenenud ja need viivad hindu alla

"Septembrikuu põhiindeks, mille alusel gaasi ostetakse, TTF on olnud rekordtasemel. Hinnad on tõusnud ja liiguvad samamoodi tarbijatele edasi ja see on paratamatus. Isegi kui gaasi jätkub, ei garanteeri see meile hinda. Hinnad liiguvad pidevalt üles-alla. Üle-eelmisel nädalal liikusid hinnad kiirelt üles, aga eelmisel nädalal kolmandiku võrra alla. On lootus, et järgmine kuu on hind soodsam ja müüjad arvestavad hinnastamises sellega."

Alliksoni sõnul on eeloleva talve märksõna säästlik tarbimine, sest toetused täies ulatuses hindade üles liikumist ära ei kata.

"Talv tuleb kallim kui eelmine talv, mis oli ju ka kallis. Kodutarbijatele on gaasivarud tagatud ehk otsest muret pole. Suuremad gaasi asendamised muude kütustega on soojuse tootmises. Kas siis põlevkiviõli või diisliga. Jah, need on saastavamad, aga eeloleva talve kontekstis vajalikud, et see aeg üle elada."

Allikson lisas, et kogu energiahindade tõusu toetustega kinni maksta pole võimalik, ka energia tarbimist tuleb vähendada.

"Kindlasti on mingid valkdonnad ettevõtluses, mis vajavad toetust. Aga mingites valdkondades tuleb lükata energiakandjate kallimad hinnad edasi tootehindadesse. Me pole ju üksi, ümberringi kõikjal energiahinnad tõusevad. Võib-olla selles kontekstis meie konkurentsivõime ei vähene, sest oleme selles samas jamas kõik koos," rääkis Allkson.

Ta lisas, et kindlasti on valdkondi, kus gaasi pole võimalik asendada ja see on elutähtsate toodete tootmisosa.

"Aga mis peab juhtuma on see, et osaliselt peab ka tarbimine vähenema. Kogu energiahindade tõusu pole võimalik toetada. Sest iga toetus aitab tarbimist säilitada. Aga tervikuna turule, kui vaatan Euroopa kontekstis, on vajalik, et tarbimine väheneks."

Alliksoni hinnangul on Euroopa Liit energiakriisiks praegu paremini valmis, kui kevadel pärast Ukraina sõja puhkemist kardeti.

"Gaasimahutid on rohkem täis kui aasta eest ja keskmine täituvus on 81,5 protsenti ja suurima tarbimisega Saksamaal lausa 85 protsenti. On ka piirkondi, sh Baltikum, kus hoidlate mahutuse täitumus pole nii kõrge. Aga isegi neil päevil, kui Nord Streamist pole gaasi tulnud, on mahutid Euroopas täitunud."

Alliksoni sõnul on meie piirkonnas ehk eestis, Lätis, Leedus ja Soomes gaasi hoidlates 12 teravatt-tundi, mida on vähem kui tavapäraselt sel ajal.

"Seetõttu on meie piirkonnas oluline, et õigel ajal saabuks LNG-laev. Mis peaks olema ka ajakavas ehk see on valmis õigel ajal käiku minema kas Paldiskis või Soomes Inkoo sadamas."

Energeetikaeksperdi sõnul on oluline, et meie piirkonnas on gaasi tarbimine vähenenud, Soomes pea poole väiksem kui eelmisel aastal.

"Ja gaasi tarbimine on vähenenud ka teistes riikides. Üle Euroopa on tulnud infot, et keemia-, väetise- ja terasetööstus on peatanud tegevuse ning otsest gaasi tarbimist ja elektri tarbimist on läinud nii turult välja. Jah, see võib põhjustada muude toodete puudujääki. Aga gaasi tarbimine on märkimisväärselt vähenenud ja see tähendab, et gaasi jätkub ka siis, kui seda palju juurde ei tule."