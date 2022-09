Tallinna haridusjuht: ukrainlased esitavad iga päev uusi koolitaotlusi

Ukraina lapsed jaotati Tallinnas koolidesse selle põhjal, kui palju vabu kohti koolide teatel neil igasse klassi oli. Seejärel kogus haridusamet kokku lapsevanemate avaldused ja viis pakkujad ja soovijad omavahel kokku.

"See protsess veel jätkub, kuigi esimesed tärminid olid juba augustis," rääkis Tallinna haridusameti juht Kaarel Rundu. "Algselt ütlesime koolidele, et Ukraina laste protsent jääb kuni seitse protsenti kooli õpilaste arvust. Koolid said siis võtta arvesse seda, kus neil on klassid täis ja kus oleks veel ruumi," lisas ta.

Õpilasele kooli määramisel vaadati ka seda, kas mõni õde või vend õpib selles koolis, samuti, kus asub lapse elupaik Tallinnas.

Veidi probleeme on põhjustanud vanema kooliea ära mahutamine. "Esialgu oli algne kokkulepe riigiga, et omavalitsus hoolitseb esimese kuni kuuenda klassi eest ja riik lubas hoolitseda seitsmenda kuni kaheteistkümnenda klassi eest. Siis riik ütles, et Vabaduse Kool on paraku täis ja nemad ei saa võtta kedagi juurde. Pidime seega paigutama koolidesse ka õpilasi seitsmendast kuni üheksanda klassini. Vanema eaga oli aga kitsam, sest koolid olid arvestanud esimese kuni seitsmenda klassiga, aga nüüd on kõik need, kes on taotlused esitanud, ka koolid saanud," rääkis Rundu.

Kõik need lapsed, kelle kohta on haridusametil andmed, et nad elavad Tallinnas, on saanud koolikoha, märkis Rundu. "Teatavasti on ka neid peresid, kes on praegu Tallinnas või mujal Eestis ja kes plaanivad naasta Ukrainasse ja pole esitanud koolikoha saamiseks avaldust. Aga iga päev tuleb juurde inimesi, kes esitavad uusi avaldusi koolikoha saamiseks. Ma eeldan, et töö jätkub sellega veel lähinädalatel," lausus ta.

Ukraina perekonnad said ise valida, kas panevad lapse eesti või vene õppekeelega kooli. Rundu sõnul oli nii neid, kes tahtsid oma last teadlikult eesti kooli kui ka neid, kes tahtsid teadlikult vene kooli. "See oli perekonna otsus. Need, kes soovivad võimalikult kiiresti naasta Ukrainasse, panid lapse tihedamini vene kooli. Nende soov oli, et laps saaks koolis lihtsamini hakkama. Samas oli ka ukrainlasi, kes soovisid teadlikult eesti kooli. Esimesena mainitud perekondi oli siiski rohkem," märkis Rundu.

Eesti õppekeelega koolides õpivad lapsed eesti keeles. "Põhisõnum koolidele on olnud, et ukraina lapsed õpiksid eesti keelt. Ukraina lapsed õpivad eesti õppekava järgi, võimalusel pakutakse neile eesti keele lisatunde. Osades koolides on Ukraina noored ka keelekümblusklassides," sõnas Rundu.

Lastel läheb koolides "väga erinevalt"

Sel nädalal on koolides liikumist üksjagu, aga 10. septembriks näeme lõplikke arve, lubas Rundu. "Koolikohustuse järgimise kohta saame vastukaja koolidelt, kui see kuupäev on möödas, siis näeme, kes lastest on olemas ja kes mitte. Paraku oleme saanud ka tagasisidet, et lapsed, kes peaksid olema juba koolis, on ikka veel Ukrainas suvepuhkusel, või pole naasnud mingil muul põhjusel," rääkis Rundu.

Kui laps põhjuseta koolist puudub, tuleb perekonnal asja seletada juba sotsiaalpedagoogidele või lastekaitsele. "Koolid tegutsevad ukraina lastega nagu eesti õpilastega. Kui nad on määratud koolidesse, siis hakkavad koolid kontrollima koolikohustuse täitmist, sotsiaalpedagoogid hakkavad arvestust pidama, sealt edasi hakatakse juba tegema koostööd lastekaitse ja kohalike omavalitsustega. Ma usun, et "kadunud laste" arvud tulevad meile septembri lõpupoole," sõnas Rundu.

Tema sõnul on seni ukraina lastel Eesti koolides läinud "väga erinevalt", aga koolide tagasiside on olnud positiivne. "Mõned pakkusid lastele kohanemisprogrammi huvitegevuse ja keeleõppega, aga mõnel pool sulandati nad kohe õppetöösse. Nüüd on neid koole, kus õpilased õpivad meie enda õpilastega läbisegi, aga on ka koole, kus nad on eraldi klassides ja võivad õppida ka õhtuses vahetuses, sest päevasesse õppesse kõik ei mahu," lausus Rundu.

Kokku alustas Tallinnas kooliteed 1509 ukraina last või noort. Tallinna Vabaduse Kooli läks sügisel õppima 460 ukraina noort. Teistest Tallinna üldhariduskoolidest alustas näiteks Haabersti vene gümnaasiumis õppetööd 43 Ukrainast pärit õpilast, Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumis 117 õpilast, Vanalinna hariduskolleegiumis 19 õpilast, Õismäe vene lütseumis 12 õpilast, Tallinna Mustjõe gümnaasiumis 27 õpilast, Tallinna saksa gümnaasiumis 23 õpilast, Tallinna 53. keskkoolis 42 õpilast, Tallinna prantsuse lütseumis 18 õpilast ja Tallinna kunstigümnaasiumis 39 õpilast.