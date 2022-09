OPEC lubas tootmist vähendada, kuid nafta hind jätkab langemist

Esmaspäeval teatas naftakartell OPEC, et kärbib veidi tootmist, kuid teisipäeval langes nafta hind 3,04 protsenti. Hiina jätkab karmi koroonapoliitikat ja investorid kardavad, et maailmaturul väheneb nõudlus toornafta järele.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes teisipäeval 3,04 protsenti. Kolmapäev hommikul jätkas Brenti hind langemist ja nüüd on selle hind 91,52 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava nafta WTI on 85,39 dollarit barreli kohta.

Saudi Araabia otsustas oma Aasia klientidele müüa naftat odavamalt, kuna piirkonnas väheneb nõudlus. Investorid muretsevad, et pandeemiast tingitud piirangud aeglustavad Hiina majanduskasvu.

Nafta hind on sel aastal olnud volatiilne. Aasta esimesel poolel nafta hind tõusis, kuna Venemaa alustas sõjalist tegevust Ukrainas. Seejärel karmistasid lääneriikide keskpangad oma rahapoliitikat. Moskva jätkab aga naftaeksporti ja toornafta hind hakkas uuesti langema. Seetõttu otsustas OPEC, et vähendab oktoobriks tootmist 100 000 barreli võrra päevas.

"OPEC-i riigid andsid märku, et neile ei meeldi nafta hind, mis on 90 dollari juures. Nad ei suuda tootmist märkimisväärselt suurendada, seetõttu tahavad nad, et hind püsiks kõrgel," ütles konsultatsioonifirma FGE juht Jeff Brown.