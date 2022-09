Norstati reitingud: Keskerakonna toetus on jõudnud madalseisu

Reformierakonna toetus on viimastel nädalatel langenud ja EKRE oma tõusnud, ent Keskerakonna toetus on paari viimase aasta madalaimal tasemel, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti küsitlusest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32,1 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 23,3 protsenti ja Keskerakonda 15,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on viimase kolme nädalaga langenud 2,4 protsendipunkti võrra. EKRE toetus on viimased poolteist kuud liikunud tõusvas joones ning võrreldes juuli lõpu seisuga on rahvuskonservatiivide toetus praegu 4,1 protsendipunkti võrra kõrgem. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (9,5 protsenti), Isamaa (8,5 protsenti) ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (7,9 protsenti). Esikolmikule järgnevate erakondade toetuses pole viimastel nädalatel suuri muutusi toimunud. Eestimaa Rohelisi toetas viimasel nädalal 1,9 protsenti küsitletutest.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 48,5 protsenti ja opositsioonierakondi 38,4 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 16. augustist 12. septembrini ning kokku küsitleti 4004 valimisealist Eesti kodanikku.