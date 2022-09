Helme EKRE toetuse kasvust: kõik teised parteid on praegust kriisi ehitanud

Reformierakonna edu EKRE ees on septembris kahanenud kuuele protsendipunktile, selgus ERR-i tellitud Kantar Emori üle-eestilisest küsitlusest. EKRE juhi Martin Helme sõnul on kõik teised erakonnad peale EKRE praegust kriisi loonud.

EKRE esimehe Martin Helme sõnul on lihtne öelda, et neil häälekaima opositsioonierakonnana on praegu hea aeg, sest inimestel on raske. Raske on tema sõnul seepärast, et inimeste käekäigu eest muretsema pidanud poliitikud ei ole sellega hakkama saanud.

"Kõik teised erakonnad, kaasa arvatud Keskerakond, kes on praegu opositsioonis, ja Isamaa ja sotsid ja Reformierakond on tegelikult ehitanud seda kriisi, kus me oleme. Oma poliitiliste valikutega pikema aja jooksul. Keskerakonnal on väga suur usaldusepuudus, neil on kuus aastat järjest olnud enda käes majandusministri portfell, oli Kadri Simson, siis Taavi aas. Neil on väga raske öelda, et küll me teeks, kui me saaks, sest nad on teinud," kommenteeris Helme.

Rekordmadala toetusnumbri ehk 14 protsenti teeninud Keskerakond on märkimisväärselt kaotanud just venekeelseid valijaid. Fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid tõi peamise põhjusena esile Venemaa agressiooni Ukrainas.

"Agressioon hakkas 24. veebruaril ja see, mida Venemaa Ukrainas teeb, on ülijõhker, ebainimlik. Kõike seda lahti rääkida, ära tõlkida... kõik need muutused, mis toimuvad, on kahtlemata rasked Vene kogukonna jaoks, aga me jätkame seda missiooni. Meie jaoks kõik siinsed inimesed on meie inimesed ja me ei jäta seda naaberriigi meelevalda," rääkis Karilaid.

Kuigi Reformierakond on suvega toetust kaotanud, ei ole fraktsiooni juhi Mart Võrklaeva sõnul põhjust muretsemiseks, sest tänastes protsendipunktides ei avaldu veel Reformierakonna rakendatavad toetusmeetmed talve üle elamiseks.

"Kuna on see ärevus, kas või needsamad meetmed, mis meil on mõeldud selleks, et talvel aidata inimesi, need rakenduvad oktoobrikuust. Ehk inimestel on ärevus, inimesed ei tea, kuidas nad hakkama saavad. Meie asi on teha selle nimel tööd. See töö on suuresti ka tehtud, need asjad rakenduvad, inimesed saavad selle kindluse," rääkis ta.

Uue tulijana kogusid augusti keskpaigas sündinud Parempoolsed toetust ühe protsendi, mille nad said Kantar Emori uuringujuhi Aivar Voogi sõnul ilmselt Eesti 200 toetuse arvelt. Sellegipoolest on uustulijal palju tööd ees.

"Praegusel hetkel saab öelda, et nad on kolmas valik. Kui Eesti 200 konkureerib Reformierakonnaga, Reformierakonna valijate teine valik on Eesti 200, siis see kolmas valik oleks Parempoolsed. Nad peavad suutma kõigepealt konkureerida Eesti 200, et siis saada hääli ka Reformierakonnalt," ütles Voog.