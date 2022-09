Anne Mere: Sutterile pole midagi ette heita, aga tahtsime värsket pilku

Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere ütles, et nõukogu oli Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri tööga rahul, kuid jättis kaheksa aastat ettevõtet juhtinud mehe lepingu pikendamata, sest soovis värsket pilku. Mere lisas ka, et praeguses energiakriisis on Eesti Energia saanud põhjendamatult palju negatiivset kriitikat.

Mere selgitas ERR-ile, et koostöö Eesti Energia nõukogu ja juhatuse vahel on olnud väga pragmaatiline, tulevikku suunatud ja sisukas ehk sellega võib kindlasti rahul olla.

"Hando Sutteri ametiaeg saab järgmise aasta märtsis läbi. Ta on olnud ametis üle kaheksa aasta, mis on parajalt pikk aeg. Läbi uue juhi me soovime saada värskemat pilku turusituatsioonile ja konkurentsisituatsioonile, meeskonnale, hoida üleval tempot. Ja sellel põhjusel otsustasime nõukogus, et seekord volitusi ei pikenda. Kokkuvõttes oleme me Hando Sutteri ja tema tööga rahul. Aga me näeme, et ettevõte vajab uut arengutsüklit," rääkis Mere.

Mere ütles, et eks väiksemaid vigu tuleb kõigil ette, aga Eesti Energia senisele juhatusele temal midagi ette heita pole.

Nõukogu juhi sõnul ei oodata uuelt juhilt mingit kannapööret, vaid omaniku ootuste elluviimist nagu seni on tehtud ehk esmalt peaks Eesti Energia kasvatama taastuvenergia lahendusi ja investeerima sinna.

"Teiseks peab hoidma juhitavaid elektritootmise võimsust üleval. Millega ka praegu tegeletakse pingsalt igapäevaselt. Ja kolmandaks liikuma pikas perspektiivis süsinikuneutraalse tootmise suunas ehk põlevkivi väärindamisel peame liikuma elektritootmiselt keemiatööstuse suunal," sõnas Mere.

Mere lisas, et isegi kui Sutteriga samal ajal ehk tuleva aasta 31. märtsil lõpevad Eesti Energia teiste juhatuse liikmete lepingud, siis ettevõtte nõukogu loodab, et tuumikkompetentsid juhatuses jätkuvad.

"Ja kui uue juhatuse esimehe nimi järgmise aasta alguses paika saab, siis koostöö tänaste juhatuse liikmetega võiks jätkuda."

Mere sõnul on kriitiline teada saada, milline tuleb elektri universaalteenuse hind.

"Eesti Energia on siin omalt poolt panustanud, et anda sisendit konkurentsiametile. Ja ma loodan, et konkurentsiamet teeb poliitiliselt kallutamata otsuse hinna osas. Sest sõltuvalt sellest hinnast... see mõjutab ka Eesti Energia tulevikuinvesteeringute võimekuste taset."

Mere hinnangul on Eesti Energia praeguses energiakriisis ja tekkinud ühiskondlikes pingetes saanud põhjendamatult palju negatiivset kriitikat.

"Elektriturult on kaduma läinud n-ö odav Vene varustus ja tekkinud on defitsiit, mis tegelikult on hinnad üles viinud. Meie ühine pingutus peaks olema, kuidas tootmismahtu suurendada. Ja seda mitte ainult Eestis, vaid meie regioonis tervikuna. Võin ise kinnitada, et kogu meeskond töötab selle nimel, et meil oleks elektrit ja et see oleks mõistliku hinnaga."

Elektribörsilt lahkumist Anne Mere mõistlikuks ja reaalseks ei pea.

"Ma usun, et sellist stsenaariumi ette ei tule. See on oluline küsimus, mida ei lahenda päevade ega aastatega. Seetõttu on oluline, et kõik turuosalised teeksid koostööd ja tekiks uued meretuulepargid, mis tagaks meile varustuskindluse."

Eesti Energia nõukogu otsustas mitte pikendada Hando Sutteri lepingut ja tema volitused juhatuse esimehe ametis lõppevad vastavalt kehtivale lepingule 31. märtsil 2023. Sutter ise keeldus kolmapäeval omapoolsete kommentaaride andmisest.