Eesti Gaasi käive mullu kahekordistus, kasum kasvas ligi poole võrra

Eesti Gaas müüs mullu 11,8 teravatt-tundi energiat, millest üle 70 protsendi moodustas müük välisturgudel. Maagaasi müük moodustas 82 protsenti ettevõtte müügitulust.

Ettevõtte kulumieelne ärikasum kasvas aastaga 35 protsenti 37 miljoni euroni.

Müügitulust kõige suurem osa teeniti Eestist, kus see kasvas aastaga 96 protsenti 207,2 miljoni euroni.

Soomes teenis ettevõte müügitulust 152,7 miljonit eurot, mis on ligikaudu 100 miljonit rohkem kui aasta varem. Müügitulu Leedust oli mullu 64,5 miljonit eurot, aasta varem oli see 4,5 miljonit eurot. Lätis kerkis see 10,1 miljonilt 28,7 miljoni euroni.

Eesti Gaasi konsolideeritud tulu elektrienergia müügist oli mullu 15,9 miljonit eurot, mis on 170 protsenti rohkem kui 2020. aastal.

Eesti Gaas investeeris 2021. aastal põhivarasse 7 miljonit eurot, mis on kaheksa protsenti enam kui aasta varem. Tänavu jätkab ettevõte investeeringuid gaasi jaotusvõrku, päikeseenergia tootmisse ja surugaasi tanklatesse.

Tänavu ettevõte dividende maksta ei plaani.

Eesti Gaas kaupleb peamiselt maagaasi, surugaasi, veeldatud maagaasi ja elektriga. Ettevõtte omanik on investeerimisfirma Infortar.