Lindner: Saksamaa majandust ohustab kõige rohkem kiire inflatsioon

Saksamaa rahandusminister Christian Lindner ütles pühapäeval avalik-õiguslikule ringhäälingule ARD antud intervjuus, et tarbijahindade tõus ohustab kõige rohkem Saksamaa majandust.

"Hinnad tõusevad hüppeliselt, see on suurim oht majanduskasvule, see õõnestab meie majandust. Kuid me ei saa inflatsiooni vastu võidelda laenatud rahaga, nagu tegime pandeemia ajal," ütles Lindner.

Saksamaa tarbijahinnaindeks tõusis augustis 8,8 protsenti, riigis tõuseb kiiresti elektri hind. Bundesbanki juht Joachim Nagel on korduvalt hoiatanud, et inflatsioon võib sel aastal kiireneda kahekohalise numbrini. Nagel hoiatas, et Saksamaad ootab ees "karm talv".

Berliin on lubanud aga kulutada 100 miljardit eurot, et kaitsta majapidamisi ja ettevõtteid kiiresti tõusvate hindade eest. Lindner tahab aga, et Saksamaa naaseks eelarvedistsipliini juurde, vahendas Bloomberg.

"Inflatsiooniga võitlemine on alati seotud majanduskasvu aeglustumisega, kui see on hind, mida peab maksma inflatsiooni peatamisel," ütles Lindner.

"Mida me saame teha, on kaitsta ettevõtteid ja majapidamisi, peame leevendama inimeste sotsiaalseid raskusi. Keegi ei tohi talvel külma jääda ega rahapuuduse tõttu jääda nälga. Kuid me ei saa teha tööd laenatud rahaga," lisas Lindner.

Christian Lindner on Saksamaa vabade liberaalide (FDP) juht.