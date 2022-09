WSJ: Powell järgib inflatsiooniga võitlemisel Volckeri eeskuju

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel ütles föderaalreservi juht Jerome Powell, et riik peab jätkama ka majanduslanguse korral agressiivset rahapoliitikat. Powell tõi eeskujuks föderaalreservi endise juhi Paul Volckeri, kes hinnatõusu piiramiseks tõstis 1980. aastate alguses intressimäärad ajalooliselt kõrgele tasemele.

USA tarbijahinnad tõusid augustis aastases võrdluses 8,3 protsenti. Powell tahab hinnatõusu pidurdada ja valmis jätkama intressimäärade tõstmist. Isegi siis, kui see toob kaasa majanduslanguse.

"Me peame seda tööd jätkama, kuni töö on tehtud," ütles hiljuti Powell. Ta viitas siis Volckeri 2018. aasta autobiograafiale.

USA majandus on praegu kõige keerulisemas seisus alates 1970. aastatest. Pandeemia tõttu suurendas föderaalreserv varem varaoste, nüüd aga tõstab kiires tempos intressimäärasid.

USA föderaalreservi ülesanne on tagada riigis täielik tööhõive ja hoida hinnatõusu kontrolli all. Viimase kahe aastakümne jooksul tegeles föderaalreserv tööhõive küsimustega, kuna inflatsioon oli kahe protsendi juures.

Praegu on inflatsioon kõrgeimal tasemel pärast Volckeri ametiaega. Seetõttu jõudis Powell järeldusele, et peab sarnaselt Volckeriga sellele probleemile peamist tähelepanu pöörama, isegi kui see mõjub negatiivselt riigi tööhõivele, vahendas The Wall Street Journal.

Üks föderaalreservi tippametnik soovitas sel kuul, et föderaalreserv peab olema valmis, kui tööpuuduse määr tõuseb praeguselt 3,7 protsendilt viie protsendini. Sellist tõusu pole USA-s majanduslanguse ajal kunagi toimunud.

"Kui tööpuudus jääb alla viie protsendi, siis võiksime inflatsiooni vastu võitlemisel olla tõesti agressiivsed. Kui see tõuseb kõrgemale kui viis protsenti, peame hakkama tegema kompromisse," ütles ametnik.

"Föderaalreserv kannab praeguse olukorra eest märkimisväärset vastutust, rahapoliitika oli liiga kaua liiga leebe," ütles parempoolse mõttekoja American Enterprise Institute juht Michael Strain.

Volcker kritiseeris samuti teravalt föderaalreservi leebet rahapoliitikat pärast teist maailmasõda. Rahandusministeeriumi ametnikuna andis ta nõu president Richard Nixonile, kui USA 1971. aastal loobus kullastandardist.

1979. aastal määras president Jimmy Carter Volckeri föderaalreservi juhiks. USA-d tabas siis karm majanduslangus, töötuse määr jõudis 10,8 protsendini. Volcker aga jätkas karmi rahapoliitikat.