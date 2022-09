Kaupluste kriisimeetmed: madalam sisetemperatuur, lühemad lahtiolekuajad

Rimi tegevjuht Vaido Padumäe rääkis, et kõrgete energiahindade tõttu on kulud kasvanud äärmiselt suureks. Energiakulude mitmekordistumisest räägivad ka Coop ja Prisma Peremarketid.

"Rimi näitel ma võin öelda, et tõenäoliselt meie selle aasta elektriarvete kasv saab olema suurusjärgus seitse miljonit eurot eelmise aasta vastu," ütles Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padumäe.

Padumäe rääkis, et Rimi kauplustes on kokkuhoidmiseks võimalikult säästlikult kasutatud valgustust ja küttesüsteeme. Nii Prisma kui ka Maxima poed on lisaks vähendanud kauplustes temperatuuri. Coopi kauplustele on ehitatud ka päikeseparke.

"Me oleme viimase paari aasta jooksul ehitanud üle 30 päikesepargi oma kauplustele. Ja kui võtta näiteks meie Tallinna külje all asuv logistikakeskus, siis meil on seal päikesepark, mis parimatel päevadel annab isegi 40 protsenti kogu keskuse energiatarbest," lausus Coop Eesti kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Rimi plaanib edasiseks säästuks vaadata üle kaupluste lahtiolekuajad. Samuti on võimalik, et mõned kauplused suletakse täielikult.

"Vaatame eelkõige varahommikusi avamisaegasid ja hilisõhtuseid ja hindame siis kulusid nendes konkreetsetes tundides, millised on müügid nendel perioodidel versus kulud. Siis asukoha kaupa vaatame, et kas ja millistes kauplustes tasuks avamisaegasid ka lühendada," ütles Padumäe.

Coop on kaupluste lahtiolekuaegade muutmist arutanud, kuid otsuseid veel tehtud pole.

"Meil on väga palju väikseid kohalikke kauplusi, mis oma piirkonnas on ainsad kauplused. Me peame jälgima seda ka, et kogukonnal oleks koht, kus poes käia ka pärast tööpäeva," lausus Miido.

Rimi töötajate arvu vähendada ei plaani, kuid kaalub ületundide vähendamist.

"See, mida nende töö nii-öelda optimeerimine täna aitab, on vähendada ületunde, proovida võimalikult operatiivselt hakkama saada," ütles Padumäe.

Maxima ja Prisma kauplustes ei ole praegu kavas ei lahtiolekuaegade ega töötajate arvu muutmine.

"Meil on vastupidine strateegia, meie eesmärk on kasvada tulevikus Eesti turul ja jätkame selle strateegia teostamist ja tulevikus avame uusi üksuseid," lausus Prisma Peremarketite Eesti maajuht Teemu Kilpiä.