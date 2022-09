Tarbijateni jõuavad uued elektrihinnad alles oktoobri alguses

Elektri universaalteenuse hind selgub konkurentsiameti kinnitusel alles septembri viimastel päevadel. See aga tähendab, et elektrimüüjate uued hinnapakkumised ei saa valmis 1. oktoobriks, vaid millalgi oktoobri esimesel nädalal.

Eesti Energia kõnekeskuses on käed tööd täis, sest huvi järgmisel laupäeval kehtima hakkava elektri universaalteenuse vastu on suur.

"Loomulikult küsitakse, millal universaalteenus tuleb, millal hind kujuneb ja nii edasi. Me oleme öelnud, et me saame teada kuu lõpus, siis me kohe informeerime kõiki oma kliente. Kõikidele klientidele, kellele universaalpakett oleks soodsam valik tänasest paketist, me anname ise personaalselt ja esimesel võimalusel teada," lausus Eesti Energia Eesti turu juht Dajana Tiitsaar.

Konkurentsiameti selgitusel seadus jõustub alles reedel ja uue hinna arvutamiseks on neil aega terve järgmine nädal.

"Kolme päeva jooksul alates seaduse jõustumisest peab Eesti Energia ametliku taotluse esitama ja see tähtpäev saabub esmaspäeval. Kuigi meil on juba alustatud nii Eesti Energiaga kui ka Enefit Poweriga läbirääkimised andmete osas, võin öelda praegu, et eelnev töö on tehtud. Päeva ei oska öelda, ütlen nii, et hiljemalt kuu lõpuks on see olemas. Kui saab kiiremini, saab kiiremini, aga hiljemalt järgmiseks reedeks," lausus

Klientideni jõuavad seetõttu elektrimüüjate hinnad, mis lisaks tootmiskuludele sisaldavad ka elektrimüüja kasumiosa, alles oktoobri esimesel nädalal.

Kui jõuab kuuendal (kuupäeval), siis endiselt kehtib see seitse päeva etteteatamist ja kaks päeva enne seitsmendat päeva peab meile ütlema, kui ta soovib universaalteenusest loobuda. Selles mõttes see ei muuda midagi, kliendile ikkagi rakendub tagasiulatuvalt 1. oktoobrist universaalteenuse hind," lausus Elektrum Eesti juhatuse esimees Andrus Liivand.

Seega valiku erinevate elektrimüüjate universaalteenuse hindade vahel saab klient teha alles millalgi oktoobri alguses. Kuid elektrimüüjat saab vahetada 14 päeva jooksul, ütles Liivand.

Seadust koostada aidanud endine konkurentsiameti juht ja praegune ettevõtlus- ja IT-ministri nõunik Märt Ots vastas küsimusele, et kas selliste tähtaegade juures ei peaks teenuse hind olema selge palju varem, järgmist:

"Üks asi on võtta järjest kõik seadusepügalad. Kui me võtame tegeliku elu, siis mina kui kodutarbija saan oma eelmise kuu tarbimise arve kuskil kümnendal kuupäeval. Mis tähendab, et oktoobri arve peaksin ma saama hiljemalt 10. novembril ja kui me lihtsalt seda aega loeme, siis on ju tegelikult 40 päeva aega."