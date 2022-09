Haridusministeeriumis valmis eestikeelsele haridusele ülemineku eelnõu

Kui varem võis koolides olla õppekeeleks hoolekogu ja omavalitsuse otsusel ka muu keel kui eesti keel siis uus eelnõu selle võimaluse välistab.

Ka näeb eelnõu ette seaduse muutmist nii, et kooli või klassi õppekeeleks ei loeta enam eesti keelt, kui vähemalt 60 protsenti õppetööst toimub eesti keeles.

Sisuliselt tähendab see, et näiteks matemaatikat enam vene keeles Eesti koolides õpetada ei tohi. See küll kohe kehtima ei hakka, selgitab haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

"Üleminek algab 2024. aastal ja algab esimesest ja neljandast klassist. Ja siis arvestuslikult kestab ta õppeaastani 2029/2030, kus kogu põhikool on eesti õppekeelele üle läinud. Aastaks 2024 toimub ka lasteaedades tegevus eesti keeles," rääkis Lukas.

Kui uue seaduse järgi eesti keeles õppinud õpilased jõuavad gümnaasiumisse aastal 2030, hakkab ka 10. klassis kehtima senisest rangem norm. Selle ajani võib veel kuni 40 protsenti gümnaasiumi õppetööst toimuda muus keeles. 2032. aastal hakkab see kehtima ka 12. klassis. Sama põhimõte kehtib ka kutsekoolidele. Kui 2024. aastal mõni kool ei ole valmis üleminekuga alustama, saab omavalitsus küsida erandit.

"Ja erandeid võib siis lubada vabariigi valitsus, kes kuulab ära vastavalt spetsiaalselt moodustatud valitsuskomisjoni seisukoha. Nii, et teatud erandite mehhanisme on olemas, aga selleks peab olema mingi konkreetne põhjendus, miks see kool või lasteaed ei saa minna eesti õppekeelele üle, peab olema spetsialistide hinnang, et see erand oleks põhjendatud. Ja neid antakse ainult ühe aasta kaupa," lausus Lukas.

Lukas ütleb, et eesmärgiks on erandeid mitte teha. Ka koolijuhtidelt hakatakse eesti keele oskust nõudma. Ülemineku ettevalmistamisega alustatakse juba järgmisest aastast.

"Eelarve projektis on sees järgmisel aastal 41 miljonit ülemineku ettevalmistamiseks ja järgnevatel aastatel see summa tõuseb," lisas Lukas.

Selle eest õpetatakse näiteks ülikoolides rohkem õpetajaid ning Ida-Virumaa õpetajatel makstakse poole võrra rohkem palka, tingimusel, et nad õpetavad eesti keeles. Lukas loodab eelnõu seaduseks kirjutada novembri alguseks.