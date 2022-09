Riik kuulutab Ukraina põgenike lühiajaliseks majutamiseks välja uue hanke

Sotsiaalkindlustusamet koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega kuulutab välja rahvusvahelise hanke, et leida majutuskohti Eestisse jõudnud sõjapõgenikele.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Maret Maripuu sõnul on Eesti taganud peavarju kõigile siia saabunud põgenikele, kes sellist abi on vajanud.

"Jätkame abi pakkumist seni, kuni ukrainlased seda vajavad. Soovime leida täiendavaid majutuspartnereid, kellega sõlmida raamlepinguid ning olla valmis ka juhuks, kui abivajajate hulk peaks oluliselt suurenema," ütles ta.

"Oleme tänulikud majutusasutustele, kes leidsid võimaluse sõja jalust saabunuile pakkuda turvalist peavarju. Ootame seekordses hankes osalema nii uusi huvilisi kui ka seniseid majutuse lepingupartnerid," lisas Maripuu.

Nõuded majutusettevõtetele on kirjeldatud riigihangete registris avaldatud riigihanke alusdokumentides. Näiteks peab majutusettevõte pakkuma vähemalt 20 voodikohta ning asuma kohas, kus on toimiv ühistransport, millega pääseb kuni tunnise sõidu järel poodi, perearsti juurde, kasutama riigiteenuseid. Kui majutuskoht võtab vastu lemmikloomadega põgenikke, tuleb esitada kalkulatsiooni lemmikloomade majutuse kohta. Majutuskohas peab olema tööruum sotsiaalkindlustusameti töötajatele, kes nõustavad sõjapõgenikke teel iseseisvasse ellu.

Uus hange on jagatud kaheks eraldi osaks - majutusteenus koos toitlustusega, ning majutusteenus toidu valmistamise võimalusega. Majutumine toidu valmistamise võimalusega tingimustes toetab paremini iseseisvat hakkamasaamist.

Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete osakonna juhataja Kati Eller ütles, et pakkumised tuleb esitada e-riigihangete keskkonnas 21. oktoobriks riigihanke "Majutamise teenuse osutamine sotsiaalkindlustusametile" juures. "Paneme pakkujatele südamele, et nad varuksid aega pakkumuste koostamiseks ja esitamiseks, et vältida vigu ja nendega kaasneda võivaid negatiivseid otsuseid," sõnas Eller.

Edukate pakkujatega sõlmitakse raamlepingud kehtivusega kuni 2025. aasta 31. detsmbrini või kuni raamlepingu mahu täitumiseni. Raamlepingute kogumahuks on planeeritud 150 miljonit eurot, mille eest saab sotsiaalkindlustusamet vajadusel lepingupartneritelt majutusteenuseid osta.