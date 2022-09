Suursaadik Laidre: kui ärevus on Moskvas, siis on mäng jõudnud teise faasi

Venemaalaste reaktsioon osalise mobilisatsiooni väljakuulutamisele oli üsna sarnane Ukrainasse sissetungimise algusega: kuigi ühiskond arvestas, et see võib juhtuda, oli esialgu ikkagi tegu šokiga, ütles Laidre.

"Praegu on keeruline anda hinnangut, milline see välja näeb, aga kindlasti on suurlinnades, nagu Moskva ja Peterburi, noorte hulgas sõjavastasust rohkem kui ääremaadel. Seda oli näha juba varem – kui ääremaadel oli z-tähega sõidukeid, hooneid hoopis rohkem kui Moskvas. Aga kindlasti liberaalsele vene noorsoole see uudis rõõmu ei valmista," lausus suursaadik.

Moskvas pole ei sõda Ukrainas ega mobilisatsiooni uudis suurt muutust igapäevaelus põhjustanud, kuid tunda on, et aeglaselt imbub teatud ärevus ka Venemaa suurimasse linna, nentis Laidre.

"Päris argitasandil, kui tänaval käia, siis suurt erinevust ei märka, aga viimasel ajal tunnetuslikult on ärevus, mida on raske sõnadesse panna, suurenenud. Kui ärevus on käegakatsutav sellises linnas nagu Moskva, siis on mäng jõudnud täiesti teise faasi," ütles ta.

Esimeste protestiaktsioonide kohta mobilisatsiooni vastu märkis Laidre, et praegu toimunud meeleavaldused on siiski olnud väikesed, kuid oodata tasub laupäeva, mil on välja kutsutud protestiaktsioonide laine.