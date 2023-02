Laidre: ilma suursaadikuta on võimalused Moskvast infot saada väiksemad

"Diplomaatias on kaks poolt. Üks osa on see kaasaegne, modernne, uuenduslik, aga teine pool on 21. sajandi kontekstis üllatavalt konservatiivne, mis tähendab, et teatud üritustele, kohtumistele, inimestele ligipääs on siiski suurem sellel diplomaadil, kelle on kõrgem rang (positsioon – toim.)," rääkis Laidre kolmapäeval "Terevisoonis".

Laidre sõnul ei lähtu see isikutest, vaid on just ametikoha põhine. "Mulle meenub ka, et mõned kuud ei olnud Ameerika Ühendriikidel Moskvas suursaadikut, vaid oli asjur. Ja loomulikult teda aeg-ajalt nägi, aga tema enda võimalused aktiivselt lippu kõrgel hoida olid tunduvalt väiksemad," selgitas suursaadik.

Laidre hinnangul ei saa rõhutada info kogumises ainult ühte külge, vaid tervikpildi kokku panemiseks on vaja nii väljast kui ka seest vaadates saadud teavet, mis siis omavahel sünteesitakse.

"Ja kui me vaatame veel kardinat laiali tõmmates kogupilti, siis paraku on meil kujunenud – küll erinevatel põhjustel – Moskvas olukord, kus ühelgi Balti riigil ei ole suursaadikut. Samal ajal me väidame, et oleme Venemaa eksperdid," märkis Eesti endine suursaadik.

Laidre rõhutas siiski, et Eesti saatkond Moskvas on väga tugevalt mehitatud ja seda juhib väga tugev ajutine asjur Jana Vanamölder, kes on juba kolmandat lähetust Moskvas ning tunneb Venemaad läbi ja lõhki. "Saatkond töötab sama kindlalt ja hästi edasi nagu ta on seda teinud siiani," ütles ta.

Võimaluse kohta suhete paranemiseks Venemaaga vastas Laidre: "Ma kardan küll, et seda ei maksa oodata enne, kui see sõda ükskord lõppe. Aga see sõda kindlasti ükskord saab lõppema. /---/ Ei tohiks laskuda ennustamisvõistlusesse ja peaksime tegema kõik selleks, et see õudus ükskord lõppeks."

Inimesed kardavad rääkida

Kommenteerides Vene inimeste käitumist ja suhtumist Ukraina vastu alustatud sõtta, märkis Laidre, et nad suudavad kohaneda ka väga raskete oludega, sest vastasel korral nad põleksid kiiresti läbi.

"Aga mida võib Moskvas märgata, on aeg-ajalt tekkivad ärevuse puhangud. Kindlasti on elukallidus tõusnud ja puhtalt olmetasandil on poodides valik läinud kesisemaks. Ja Moskva inimesed, kellega meil on kontakte olnud, psühholoogilises plaanis väldivad sõjast rääkimist," rääkis Laidre.

Tema sõnul on see tingitud nii hirmust, sest riik on jõudnud olukorda, kus ainuüksi välissaatkonna külastamine võib kaasa tuua väga range karistuse ning teisalt väldivad ebameeldivatest asjadest rääkimist.

"Aga samas tuleb ka välja, et nad tegelikult teavad, nad tegelikult jälgivad – me ei saa öelda, et inimesed ei ole informeeritud. Venemaa üks tähtsamaid täheühendeid on praegu VPN ja selle kaudu nad siiski jälgivad maailmas toimuvat," ütles Laidre. VPN on rakendus, mis võimaldab internetti kasutades mööda minna riigipõhistest piirangutest.

Küsimusele venelaste talumisvõimest tõi Laidre esile nende erinevuse Lääne inimestega: "Õhtumaade ja Vene inimese ajaloole lähenemise erinevus on, et kui meie Läänes ja sageli ka õigustamata arvame, et iga järgmine aasta peab tulema parem kui eelmine, siis Vene inimese jaoks ajaloolise kontekstis on kui järgmine aasta tuleb samasugune kui eelmine, siis on juba hea."

Lääneriikide kehtestatud sanktsioonid mõjuvad Venemaale, aga nende mõju võtab aega, ütles Laidre. "Ei ole sellist imerohtu, et teeme ühe äkilise süsti ja siis kohe on meil tulemus käes," tõdes ta.

Hetkel ei ole Moskvas võimu murenemist näha

Laidre sõnul ei saa ta öelda, et praegu paistaks Venemaal mingeid võimu murenemise märke. "Aga jällegi – kogu Venemaa senine ajalugu on näidanud, et seal võivad sündmused hakata toimuma väga kiiresti. Sest üks märksõna, mis Venemaaga alati kaasas käib, on stiihilisus. Ja millal see pöördehetk saabub, on raske ette aimata, aga kindlasti selline stsenaarium on võimalik," tõdes ta.

Samuti ei anna muutusteks lootust eliidile lähedased allikad: "Kõik see informatsioon, mida me oleme kuulnud Venemaa võimukandjatelt, seal hulgas Kremlile lähedal seisvad või seisnud inimesed, aga samuti ka opositsionääridelt – nad kinnitavad paraku ühte: mingit paanikat ei ole, Putin teab väga täpselt, mida ta teeb, tal on kindel plaan, mingisuguseid lõhesid võimueliidis näha ei ole. Kui küsitakse, miks nii, siis vastus on, et allveelaevast ju põgeneda ei saa."

Küsimusele, kas Venemaad mõjutaks tema sportlaste keelamine osaleda Pariisi suveolümpial, vastas Laidre jaatavalt. "Kindlasti mõjutaks, sest Venemaal ja juba Nõukogude Liidus on sport käinud alati käsikäes poliitikaga, see on olnud poliitika üks tööriistu. Nii et vaieldamatult see mõjutab. Ja see on kindlasti üks koht, kus rahvusvaheline üldsus ei tohiks ega saakski mingisugust kompromissi teha, et lubada Vene sportlasi olümpiamängudele."

Laidre oli Eesti suursaadik Venemaal alates 2018. aasta oktoobrist. Ta lahkus Moskvast 7. veebruaril, pärast Venemaa vastavat nõudmist, mis järgnes Eesti sammule nõuda Vene saatkonna koosseisu vähendamist.