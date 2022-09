Bloomberg: Euroopa Liit tahab Vene naftale lähinädalatel hinnalage

Euroopa Liidu liidrid püüavad jõuda kiirelt poliitilisele kokkuleppele Vene naftale hinnalae kehtestamiseks. Kokkuleppele jõudmine on raske, kuna see nõuab liikmesriikide ühehäälset heakskiitu ning eri riikidel on erinevad energiakandjate vajadused.