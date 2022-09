Toom Keskerakonna toetusest: Keskerakonda peetakse valitsuserakonnaks

Euroopa Parlamendi saadiku ja kahtedel viimastel riigikogu valimistel Ida-Virumaal Keskerakonna esinumbrina kandideerinud erakonna aseesimehe Yana Toomi sõnul on tema kodupartei viletsa reitingu taga vähene informeeritus, mis on kaasa toonud selle, et Keskerakonda peetakse siiani valitsuserakonnaks.

"Just praegu vaatasin oma Facebookis, mõni kirjutab, et ahaa, teie tõite Kaja Kallase võimule. Inimesed heidavad ette seda, et Jüri Ratas on kunagi tagasi astunud ja sellest ajast on asjad läinud kuidagi allamäge. See on üks põhjendus, mida ma olen inimestelt kuulnud," ütles Toom ERR-ile.

"Teine põhjus on see, et meil pole piisavalt venekeelset meediavälja, kust inimesed saaksid adekvaatset infot. Ma tean meie erakonnakaaslastelt, kes läksid näiteks telkidega tänavale Lasnamäel, et mõni venekeelne inimene astub ligi ja arvab, et Keskerakond on valitsuses. Inimesed tõesti ei tea, kes on valitsuserakonnad meil. Ja paljud seostavad sellega, mis praegu toimub just nii-öelda vene suunal – koolid, punamonumendid, viisakeeld. Kõik see tekitab elavat arutelu ja paksu verd. On inimesi, kes seostavad seda Keskerakonnaga, sest Keskerakond oli kuus aastat valitsuses," lisas Toom.

Kolmanda faktorina nimetas Toom asjaolu, et Keskerakond on opositsioonis olles olnud traditsiooniliselt nii-öelda protestivalija esimene valik. "Täna me seda ei ole ja ilmselt see mängib ka oma rolli," ütles ta.

Kolm aastat tagasi oli Keskerakonna toetus muu rahvuse seas kuskil 80 protsendi tasemel, tänavu septembris on see 36 protsenti. ERR küsis Toomilt, kuidas plaanib Keskerakond seda toetust tagasi pöörata.

"Ma arvan, et see ei ole Keskerakonna probleem. See on pigem ühiskonna probleem, mis on palju tähtsam. Keskerakond on alati olnud see poliitiline jõud, kes üritab inimesi ühendada ja tänases olukorras on raske, ühiskond on lõhki päris mitmel teljel. Ja üks telg on kahtlemata suhtumine Putini agressiooni Ukraina vastu ja kõik sellega seonduv. Mõni arvab, et teda ei kaitsta piisavalt, vaadatakse meile otsa ja on asju, mida me ei saa mõjutada. Aga see, mida praegu teeb valitsus nii-öelda Vene telje peal, see on ikka täiesti ennekuulmatu. Sellist ühiskonna lõhestamist ma ei mäleta," ütles Toom veel.