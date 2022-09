Eesti on piirilt tagasi saatnud ka Vene topeltkodakondseid

Eesti on pärast Vene kodanikele turismireisideks piiri sulgemist tagasi saatnud ka neid, kellel on Venemaa kodakondsuse kõrval veel ka mõne riigi kodakondsus, ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) esindaja vastuseks ERR-i palvele kommenteerida väiteid Vene-Iisraeli topletkodakondsusega inimeste riiki mittelubamisest.

"Vastab tõele, et piiripunktis on tõkestatud ka Vene-Iisraeli kodanike riiki sisenemine. Eeskätt seetõttu, et inimesed on piiril esitanud valeandmeid ja on olnud alust arvata, et nende ütlused reisi tegeliku eesmärgi kohta ei pea paika," ütles PPA pressiesindaja Britta Sepp laupäeval ERR-ile. "Piirivalvurid vaatavad igat juhtumit põhjalikult eraldi, arvestades kõiki asjaolusid kogumis," lisas ta.

Sotsiaalmeedias levib teade, kus räägitakse, et Eesti piiril on olnud mitu juhtumit, kus Venemaalt saabuvad iisraellased on tagasi saadetud, tuues põhjenduseks julgeolekuohu.

Kõigi juhtumite ühine joon on olnud see, et neil inimestel on Vene-Iisraeli topeltkondakondsus.

Balti riigid ja Poola sulgesid alates esmaspäevast (19. septembrist) oma piiri Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele.

Kolmapäeval kuulutas Venemaa välja mobilisatsiooni, mis suurendas venelaste huvi riigist lahkuda.