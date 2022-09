EPL: minister hakkab PPA ja päästeameti juhti sõeluma ministeeriumi enda kandidaatide seast

Eesti Päevaleht kirjutas, et päästeameti peadirektori kandidaadid on praeguse peadirektori Kuno Tammearu asetäitjad Tauno Suurkivi ja Andreas Anvelt ning Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori kandidaadid on praeguse peadirektori Elmar Vaheri asetäitjad Egert Belitšev ja Krista Aas ning praegune päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et tema järgmine samm on nüüd kõigi kandidaatidega kohtuda. "Vaadates komisjoni hinnanguid, siis tundub esmapilgul, et inimese sisu pole kaalutud. On hinnatud juhiomadusi, kuid oluline on ka sisu," ütles Läänemets.

Läänemets ei suhtunud komisjoni suutmatusse valikut teha siiski kriitiliselt.

"Komisjon ei saagi paraku tuvastada, mida vajab päästeamet või PPA ning millised on seal konkreetsete inimeste tugevused ja nõrkused. Komisjon hindab juhiomadusi, ent lõpuks oleneb kõik väga palju sellest, mis päästeametis ja politseis juhtuma hakkab. Kas konkreetse kandidaadi isikuomadused aitavad ühele või teisele olukorrale kaasa ning millised on kandidaadi visioon ja tahe. Seda pean hindama mina," selgitas Läänemets.