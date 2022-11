Läänemets: PPA uue juhi leidmiseks võib minna nädalaid

"Kuna mul on soov ka riigikogus fraktsioonidega kohtuda, siis see on pikem periood, see nii kiiresti ei lähe. Kohtumiste ajad tuleb ühel hetkel kokku leppida ja ajakavad peavad kõigile sobima, nii et ma arvan, et siin läheb nädalaid. Aga õnneks on meil aega ka, sest meil on ju tegelikult pool aastat. Selles mõttes teeme rahulikult ja korralikult," rääkis Läänemets. Ta lisas, et loodab protsessi siiski enne aastavahetust lõpule viia.

Küsimusele, kas ta on uue politseijuhi leidmisel loobunud seni välja toodud kolmest kandidaadist, kelleks on PPA peadirektori asetäitjad Krista Aas ja Egert Belitšev ning siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar, vastas Läänemets eitavalt.

"Ühestki kandidaadist loobutud ei ole, kõik on ju väga head inimesed. Pigem on küsimus, et kuidas me leiame nende seast parima kokkuleppe. Pigem ma arvan, et siin on vaja arutada, siin on mingisuguseid küsimusi olnud, proovime neile vastused anda ja siis võib-olla saab edasi liikuda," rääkis siseminister.

Ta ei soovinud täpsustada, kellel kandidaatide suhtes küsimusi on ning mis laadi need on.

"Ma ei hakkaks seda avama. Kogu see protsess oli ju algselt ka plaanitud niimoodi, et teeme rahulikult ja viisakalt, et kõik saavad rahulikult rääkida mitte ajalehe veergudel, vaid näost näkku. Kui ma seda jälle laiali hakkan tõmbama, siis käib teineteisega suhtlemine taas läbi meedia, aga päriselus peaks see käima ikka omavahel kohtudes ja selgitades ja küsides," ütles minister.

Küsimusele uue kandidaadi leidmisest, vastas Läänemets, et seni pole ta seda teinud: "Ma ei ole praegu ühtegi neljandat kandidaati kuskilt sisse toonud, nii et selles mõttes me oleme praegu selles faasis, kus me alustanud oleme."

Läänemets ja peaminister Kaja Kallas (Reformierakond), kelle vaheliste erimeelsuste tõttu siiani PPA uus juht valimata on, kohtusid teema arutamiseks lõppeval nädalal ning Kallas on kohtunud ka kõigi kolme kandidaadiga.

PPA juhi nimetab siseministri ettepanekul ametisse valitsus.

Politsei- ja piirivalveameti praeguse peadirektori Elmar Vaheri ametiaeg lõppeb mais.