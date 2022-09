WSJ: ajatolla Ali Khamenei pojast võib saada Iraani järgmine juht

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei pojast võib saada islamiriigi järgmine juht. USA teatel juhib Mojtaba Khamenei praegu isa äriimpeeriumi ja omab suurt mõjuvõimu riigi julgeolekuorganites.

Ali Khamenei on olnud riigi kõrgeim juht viimased 33 aastat. Asjaga kursis inimeste sõnul võib Mojtaba Khameneist saada isa järeltulija, vahendas The Wall Street Journal.

"Kõrgeima juhi õukonnas tegutseb võimas hall kardinal," ütles Tennessee ülikooli teadur Saeid Golkar.

Augusti lõpus sai Mojtaba Khamenei ajatolla tiitli. Tegemist on olulise positsiooniga, mida tal on vaja Iraani kõrgeimaks juhiks saamisel. Ali Khamenei tervis halveneb, ta on 83-aastane.

Mojtaba Khamenei suurim konkurent on praegu president Ebrahim Raisi. Tal on rohkem poliitilisi kogemusi, kuid Mojtaba Khameneid näeb avalikkuse ees harva. Pärast Mahsa Amini matuseid on aga Mojtaba Khamenei üha suurema tähelepanu all.

Riigis kasvavad kokkupõrked protestijate ja politsei vahel. Islamiriik proovib ohjeldada naiste õiguste eest seisvat protestiliikumist. Mojtaba Khamenei ei kuulu valitsusse, kuid omab suurt mõjuvõimu riigi julgeolekuorganites.

Pole veel selge, millist rolli on Mojtaba Khamenei mänginud protestide mahasurumisel. Asjaga kursis inimesed ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Mojtaba Khamenei esindab radikaalsemaid vaimulikke.

"Mojtaba Khamenei seisab lähedal julgeolekujõududele. Ta pole liberaal," ütles mõttekoja Chatham House analüütik Sanam Vakil.

Mojtaba Khamenei isa oli 1980. aastatel Iraani president, siis tegutses noorem Khamenei Habibi pataljonis. Tegemist on legendaarse üksusega, mis osales Iraani-Iraagi sõja lahingutes. Habibi ohvitseridest said hiljem Iraani julgeolekuametnikud.

Iraani kõrgeima juhi valib 88-liikmeline vaimulike organisatsioon. Praegu domineerivad seal Ali Khameneile lojaalsed vaimulikud.

"Isegi kui ta juhiks ei saa, jätkab Mojtaba Khamenei tõenäoliselt niitide tõmbamist," ütles Golkar.