ERR Harkivi oblastis: kohalikud meenutavad okupante kui vargaid

Kozatša Lopani asulast, kuhu viib Harkivist kitsuke asfalttee, lahkusid Vene väed ööl vastu 11. septembrit. Maa sai Harkivi taga piirini puhtaks, mis ei tähenda, et seal oleks rahulik.

Kozatša Lopan on Vene piirist kahe-kolme kilomeetri kaugusel, see jääb venelaste tule ulatusse ning seal käib pidev paugutamine.

"Venemaa väed tulistavad pidevalt miinipildujatest meie piirialade asulaid, eriti Kozatša Lopanit, ja meie väed annavad neile parajalt vastu. Antud juhul on rinne lihtsalt kohta muutnud," ütles Derhatši piirkonna pressisekretär Aleksandr Kulik.

Asula 5000 elanikust on alles jäänud tuhatkond. Administratsioonihoone ees vedeleb Vene lipp.

"Rööviti, peksti, varastati, elektrit polnud, külm oli, elasime keldris," meenutas Kozatša Lopani elanik Viktor.

"Tulid nagu fašistid. Edasi me ei võinud enam oma kodust välja minna, käisime väljas lubadega, meilt võeti telefonid ära, et mul poeg teenib armees. Telefonid võeti ära, inimestel võeti ära autod, pesumasinad, televiisorid, tahvelarvutid. Öeldi, et tuuakse tagasi, aga midagi ei toodud," lausus Ljudmilla.

"Me ei arvanud, et õde-venda, kaks venda, kes on kogu aeg sõbralikult läbi saanud.... et tuleb okupatsioon, tuleb sõda. Tõtt öelda, me olime šokis," rääkis Aleksandra.

Kohalikud, kes okupatsioonivõimudega koostööd tegid, on põgenenud Venemaale.

"Siin oli niinimetatud rahvamiilits, töötas humanitaarabi staap, mida juhtisid kohalikud ja siin oli siis ka Kozatša Lopani niinimetatud juht, kelle määras oma kohale Venemaa, kes oli samuti kohalik," lausus Kulik.

"Tahan kollaborantidele edasi anda, et me leiame teid üles, hoolimata sellest, et te põgenesite Venemaale. Me leiame teid üles ja igaüks teist saab karistuse Ukraina seaduste kohaselt," lubas Derhatši piirkonna ülem Vjatšeslav Zadorenko.

Okupantide näol oli tegemist kirju seltskonnaga. Kes olid kõige ebameeldivamad?

"Kohalike jutu järgi olid kõige hirmsamad Luhanski ja Donetski ning Kaukaasia päritolu okupandid," vastas Zadorenko.

Mida vaenlane ei ole ära lõhkunud, sinna on ta vähemasti jätnud oma z-märgi.