Seismoloogid registreerisid Nord Streami lekete piirkonnas plahvatused

Mõlemas Nord Streami torujuhtmes on gaasileke ja Helsingi Ülikooli Venemaa keskkonnapoliitika professor Veli-Pekka Tynkkynen ütles, et lekete taga on Venemaa. Taani ja Rootsi seismoloogid registreerisid esmaspäeval Nord Streami gaasilekete piirkonnas võimsad plahvatused.

"Selge on see, et see ei saa olla õnnetus, kui mõlemas torus on lekked. Kõigile on selge, et jutt käib Venemaast. Venemaa üritab oma võimu näidata, et ta saab Euroopat kahjustada," ütles Tynkkynen.

Tynkkyneni sõnul tahab Moskva veel näidata, et Venemaa suudab õõnestada Euroopa kliimaeesmärke.

Taani ja Rootsi seismoloogid registreerisid esmaspäeval Nord Streami gaasilekete piirkonnas võimsad plahvatused, teatas Uppsala Ülikooli Rootsi riiklik seismoloogiakeskus.

"Pole kahtlust, et need olid plahvatused," ütles seismoloog Bjorn Lund.

Taani Bornholmi saare seismograaf registreeris esmaspäeval kaks maavärinat, teatas Saksamaa geoloogiauuringute keskus GFZ.

Euroopa Komisjon teatas teisipäeval, et veel ei saa spekuleerida lekete põhjuste üle.

Rootsi energeetika eksperdi Tomas Kabergeri sõnul võisid laevade ankrud kahjustada torude konstruktsioone, kuid on vähetõenäoline, et korraga oleksid saanud kahjustada mitu toru, vahendas Helsingin Sanomat.

Saksa Tagesspiegeli allikate teatel kahtlustab Berliin sabotaaži. "Me ei kujuta ette olukorda, kus see poleks olnud tahtlik rünnak. Kõik räägib juhuse vastu," märkis allikas.

Lekkekohad on teineteise lähedal. Gaasilekete negatiivsed keskkonnamõjud peaksid ainult lekke lähiümbruses avalduma.

Kreml väitis teisipäeval, et on olukorra pärast mures ja nõuab kiiret uurimist.

Taani kaitsevägi avaldas oma kodulehel video lekkekohast. Selle järgi hinnates on tegu gaasijuhtme väga suure vigastusega, kuna mere pinnale tekkinud pöörised on ligi kilomeetrise läbimõõduga.