Soome võttis enda ranniku lähedal olevad gaasijuhtmed erivalve alla

Mitme riigi valitsustegelased on kinnitanud, et torujuhtmete lekkimise põhjustas sabotaaž. Ka on Skandinaavia riigid, Saksamaa ja Soome tõstnud energiataristu turvataset.

Et gaasijuhtmete purunemise põhjuseks oli sabotaaž, ei eita enam ükski Euroopa poliitik, kes sel teemal sõna võtab. Sabotaažiks peab juhtunut ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, rääkimata Skandinaavia riikide valitsustegelastest.

"Ütlesin, et võimud on jõudnud selgele järeldusele, et lekked põhjustas tahtlik tegevus, mitte õnnetus. Kui te küsite, kas seda saab võtta rünnakuna Taani vastu, on vastus eitav. See juhtus rahvusvahelistes vetes ja seepärast pole juhtunu rünnak," ütles Taani peaminister Mette Frederiksen.

Soome on võtnud oma ranniku lähedal olevad gaasijuhtmed erivalve alla ning käiku on lastud plaanid, mis peavad tagama, et Soome majandusvetes sellist sabotaaži toimuda ei saaks. Merepiirivalve jälgib tähelepanelikult alasid, kus jooksevad Nord Streami gaasijuhtmed või Soomet ja Eestit ühendav Balticconnectori toruühendus.

Ka Soome kaitseminister Antti Kaikkonen tunnistas, et küllap põhjustas Nord Streami gaasijuhete lekke sabotaaž.

"Ega need gaasijuhtmed nüüd iseenesest plahvata ehk siis millegi taolisega siin kõige tõenäolisemalt tegu on. Selle kohta saabub loodetavasti selgus lähiajal. Need sündmused sõjalist ohtu Soomele ei kujuta, aga muidugi on tegu tõsise asjaga, kui Läänemerel plahvatused juhtuvad," rääkis ta.

Sabotaaži korraldamine merealustes gaasijuhtmetes pole kuigi raske, näiteks võib selleks kasutada juhtmete hooldusroboteid. Samuti tuvastas Rootsi juba 2015. aastal tundmatu, lõhkeainetega täidetud mehitamata allveelaeva gaasijuhtme läheduses.

Poliitikud ja eksperdid on ka kindlad, et sabotaaži korraldas Venemaa. Tõendeid selle kohta ei ole ning neid ei pruugitagi kunagi leida.

"Venemaa on kaotanud initsiatiivi Ukraina lahingutandril. Samal ajal alustas tööd Balti gaasijuhe. Plahvatused juhtusid väga lähedal Taani territoriaalvetele, kuid mitte nende sees, sest sel juhul oleks tegu olnud sissetungiga NATO aladele," ütles Poola välisminister Zbigniew Rau.

Sabotaaži ajendiks peetakse eeskätt Venemaa soovi sundida lääneriike sanktsioone tühistama. On ju Venemaale kuuluv Nord Streami haldusfirma teatanud, et sanktsioonide tõttu pole võimalik torujuhtmeid hooldada, ehkki Saksa ekspertide sõnul sanktsioonid hooldustöid ei mõjuta.

Lekkima hakanud Nord Streami kolm toru jäävad Saksamaa ekspertide sõnul igaveseks kasutuskõlbmatuks, sest torudesse pääsenud soolase vee tõttu tekib kiiresti korrosioon.