Kotov: Nord Stream Eesti gaasivarustust ei mõjuta, kuid võib mõjutada hinda

"Otseselt Nord Streami gaasitorustik Eesti gaasivarustust ei mõjuta, küll aga võib sellel olla kaudne mõju gaasi hinnale. Ka tänaseid hindu vaadates, siis päeva lõpus hakkasid Hollandi gaasibörsil tegelikult hinnad tõusma," rääkis Kotov "Ringvaates".

"Ehkki toru ei kasutatud, oli kindlasti ootus, et juhul, kui ta läheb töösse, võiks see mingisugust varustust ja lisagaasi anda. Nii et kui torustik on katki, siis sellist kindlust pole ja see gaasi hinda võib tõesti mõjutada," lisas ta.

Kotov ei soovinud spekuleerida, mis põhjusel gaasitorud võisid lekkima hakata. "Meil on seda hästi keeruline kommenteerida, sest torustikud on tugevad ja iseenesest nad ei tohiks puruneda," ütles ta.

"See küsimus on asjatundjatele ja uurijatele, kes peavad selle välja selgitama."

Torude roostetamise Kotov välistas, kuna torud on paksud ja betooniga kaetud ning vanemad torud on olnud vees kümme aastat ja uuemad paar aastat.

Kotov märkis, et vees olevad gaasitorud on ka varem katki läinud, kuid Nord Streamiga juhtunu oli imelik.

Eesti ja Soome vahel on Balticconnectori gaasitoru ning Kotovi sõnul ei saa eeldada, et see juhuslikult võiks puruneda.

"Balticconnector on ehitatud kõiki tehnilisi norme jälgides, gaasitorustik on laevateedele ära märgitud, nii et juhuslikku torupurunemist ei tohiks olla. On ette nähtud ka teatud varutugevus juhul, kui sinna peaks laev peale tulema. Pigem optimistlikult ütleks, et seda ei juhtu. Aga mis oli Nord Streamiga, oli imelik," ütles ta.