USA pakub liitlastele Nord Streami plahvatuste uurimiseks oma luureinfot

USA on valmis liitlastega jagama luureinfot, et välja selgitada Nord Streami torujuhtmete sabotaaži tagamaad. Samal ajal soovitatakse kodanikel võimalikult kiiresti Venemaalt lahkuda, et vältida mobilisatsiooni.

USA välisministeeriumi kinnitusel kavatsetakse liitlasi Nord Streami torujuhtmete sabotaaži uurimisega aidata. Selle hulka kuulub ameeriklaste kogutud luureinfo jagamine.

"Euroopa ja NATO liitlaste kriitilise taristu vastu tehtud rünnakud teevad meid murelikuks. Kavatseme ka edaspidi olla selles osas valvsad ja teha koostööd liitlaste ja partneritega," ütles Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre.

"Arvestades selle uurimise eripära, et see toimub vee all, siis kõik võib võtta aega. Seega laseme uurimisel liikuda oma rada, enne kui hakkame välja pakkuma teooriaid ja hüpoteese," lisas USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price.

Price'i sõnul näitab rünnak, et lääneriigid peavad pöörama rohkem tähelepanu kriitilise taristu kaitsmisele. Euroopa energiakriisi see tema arvates hullemaks ei muuda.

"Need torujuhtmed ei pumbanud praegu Euroopasse gaasi, nii et laiaulatuslikud mõjud Euroopa energiajulgeolekule ja vastupanuvõimele on seetõttu väiksed," märkis ta.

Pingete kasvamise tõttu ärgitab välisministeerium kõiki USA kodanikke Venemaalt lahkuma. Ameeriklased kardavad, et Venemaa võib topeltkodakondsusega inimesi mobiliseerida ja neil on hiljem võimatu riigist pageda.