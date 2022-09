EL-i ametnikud: gaasitorude sabotaaž peab olema Euroopale äratuskellaks

Euroopa Liidu (EL) ametnikud ütlesid ajalehele Financial Times, et gaasitorude sabotaaž näitab, et Euroopa riigid peavad oma kriitilise infrastruktuuri kaitsmisele pöörama rohkem tähelepanu.

Norra ja Taani suurendasid oma nafta- ja gaasitööstuse infrastruktuuri turvalisust. EL-i ametniku sõnul arutatakse kriitilise infrastruktuuri kaitsmise küsimust kolmapäeval Brüsselis toimuval EL-i suursaadikute kohtumisel, vahendas Financial Times.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kohtus kolmapäeval Taani kaitseministri Morten Bodskoviga. Stoltenbergi sõnul arutasid nad NATO riikide kriitilise infrastruktuuri kaitsmist.

"Venemaal on Läänemere piirkonnas märkimisväärne sõjaline kohalolek ja me eeldame, et mõõgatärin jätkub," ütles Bodskov.

Bodskovi sõnul võib kuluda vähemalt kaks nädalat, enne kui on võimalik kontrollida, mis täpsemalt juhtus, vahendas Financial Times.

Norra kõrge sõjaväelane hoiatas, et riik peab tõsiselt võtma ohtu oma infrastruktuurile. Norra torujuhtmed viivad gaasi Suurbritanniasse, Saksamaale ja nüüd ka Poolasse.

"Norra gaasitarned on praegu ilmselt kõige suurem sabotaaži sihtmärk kogu Euroopas," ütles kolonel Geir Hagen Karlsen.

EL lubas oma taristu kaitsmiseks jõuliselt reageerida.

"Igasugune Euroopa energiataristu tahtlik kahjustamine on täiesti vastuvõetamatu ning sellele reageeritakse jõuliselt ja ühtselt. Kogu kättesaadav informatsioon näitab, et need lekked on tahtliku teo tagajärg. Toetame uurimist, mille eesmärk on saada täielikku selgust, mis juhtus, ning astume uusi samme, et suurendada meie turvalisust energiajulgeoleku vallas," ütles Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell.

Mõttekoja Bruegel teadur Simone Tagliapietra ütles, et väidetav sabotaaž näitab uut hübriidsõja taset Venemaa energiasõjas Euroopa vastu.

"See näitab mängu uut taset. Peame väga kiiresti õppima ja kohanema," märkis Tagliapietra.

Teisipäeva hilisõhtul teatas Venemaa gaasimonopol Gazprom, et võib tarneid Euroopasse veelgi vähendada. Gazprom ähvardas sanktsioonidega Ukraina riiklikku gaasifirmat Naftogaz. Analüütikute hinnangul võib see kaasa tuua gaasivoogude katkemise.

"See muudaks reaalsuseks halvima stsenaariumi, milleks Euroopa valitsused on terve suve valmistunud. Euroopa gaasiturg ilma Vene gaasita," ütles uuringufirma Argus analüütik Natasha Fielding.

Euroopa gaasihinnad on viimase kahe päeva jooksul tõusnud 15 protsenti. Gaasi Euroopa börsihind oli esmaspäeval Hollandi TTF-i indeksi alusel 207 eurot/MWh.