Zelenski: uue anneksiooni korral ei ole meil Putiniga millestki rääkida

Oluline 28. septembril kell 06.13:

- Venemaa võib libareferendumite järel liita okupeeritud Ukraina alad endaga 4. oktoobril;

- Zelenski ÜRO-s: uue anneksiooni korral ei ole meil Putiniga millestki rääkida;

- Reuters: USA valmistab ette 1,1 miljardi dollari suurust relvaabi paketti Ukrainale;

- Valge Maja tahab eraldada 35 miljonit dollarit Ukraina tuumaohutuse tagamiseks;

- Blinken: Ukraina võib kasutada USA antud relvastust annekteeritud alade vabastamiseks;

- Mõkolajivi oblastis tulistati alla Vene Su-25 hävitaja;

- Harkivi linnas kadus peale plahvatusi teisipäeval elekter.

Venemaa võib libareferendumite järel liita okupeeritud Ukraina alad endaga 4. oktoobril

Vene föderatsiooninõukogu (parlamendi ülemkoja) spiikri sõnul võib neli okupeeritud Ukraina territooriumi Venemaa koosseisu ametlikult võtta 4. oktoobril.

See on kolm päeva enne Venemaa presidendi Vladimir Putini 70. sünnipäeva.

Briti kaitseministeeriumi teisipäevase luureülevaate kohaselt teatab Putin tõenäoliselt sel reedel okupeeritud Ukraina alade annekteerimisest Vene parlamendi mõlemale kojale peetud kõnes.

Ukraina territooriumil läbi viidud libareferendumid on rahvusvahelise üldsuse poolt laialdaselt hukka mõistetud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul ei saa "okupeeritud aladel toimunud farssi nimetada isegi referendumi imitatsiooniks".

Zelenski ÜRO-s: uue anneksiooni korral ei ole meil Putiniga millestki rääkida

Ukraina president nimetas ÜRO julgeolekunõukogule peetud kõnes Ukraina territooriumi annekteerimist Venemaa küüniliseks katseks mobiliseerida okupeeritud territooriumitelt Ukraina mehi Vene väkke.

Zelenski kutsus ülesse Venemaad kõikidest rahvusvahelistest organisatsioonidest välja viskama, sh tuleks Venemaalt Zelenski sõnul võtta ära ÜRO julgeolekunõukogu alalise liikme positsioon.

Ukraina president kinnitas, et Krimmi anneksiooni stsenaariumi kordumise korral ei ole Ukrainal Venemaa presidendiga millestki rääkida, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski samas viitas oma õhtuses videopöördumises edule lahingutandril, kuid ei täpsustanud mis määral ja kus toimub Ukraina vägede edenemine.

USA esitab ÜRO julgeolekunõukogule resolutsiooni anneksiooni hukkamõistuks

Ameerika Ühendriigid teatasid resolutsiooni esitamisest ÜRO julgeolekunõukogule, milles mõistetakse hukka Ukrainas korraldatud libareferendumit. Venemaa on ÜRO julgeolekunõukogu alaline liige ja võib resolutsiooni vetostada.

CNNiga suhelnud allika sõnul esitavad resolutsiooni ühiselt USA ja Albaania.

Ukrainas korraldatud libareferendumeid arutatakse praegu ÜRO julgeolekunõukogus.

Reuters: USA valmistab ette 1,1 miljardi dollari suurust relvaabi paketti Ukrainale

Ameerika Ühendriikide abipaketis on tõenäoliselt uued HIMARS mitmiklaskeseadeldised ja vastav moon, droonivastased süsteemid ja radarid koos tagavaraosadega ning vajalik tehniline tugi ja väljaõpe, vahendas Reuters.

USA on andnud Ukrainale üle 15 miljardi dollari väärtuses relvaabi.

Valge Maja tahab 35 miljonit dollarit Ukraina tuumaohutuse tagamiseks

USA president Bideni administratsioon on palunud lisada USA riigieelarve eelnõusse 35 miljoni dollari suuruse eraldise Ukrainale, et aidata selle eest tugevdada Ukraina tuumaohutust, vahendas CNN.

Raha eest toetatakse täiendavate sensorite ostmist, andmete hindamise ja analüüsi läbiviimist ning Ukraina rahvuskaardi toetamine vahendtitega, mis aitaks neil tagada tuumajaamade ohutus.

Eraldatud raha on vajadusel võimalik kasutada ka radioloogilise materjali kindlustamiseks.

Ukrainal on neli töötavat tuumajaama kokku 15 tuumareaktoriga.

Blinken: Ukraina võib kasutada USA antud relvastust annekteeritud alade vabastamiseks

Ameerika Ühendriikide välisminister Antony Blinken kinnitas, et Ukraina väed võivad kasutada USA antud relvastust okupeeritud ja peatselt annekteeritud territooriumi vabastamiseks, vahendas CNN.

"Ma olen olnud samavõrra selge selles, et Ukrainal on täielik õigus kaitsta ennast kogu enda territooriumil, sh võtta tagasi territooriumi mille Venemaa ühel või teisel viisil on ebaseaduslikult endale haaranud," kinnitas Blinken teisipäeval.

Välisministri sõnul ei tunnista Ameerika Ühendriigid mitte kunagi Ukraina territooriumi annekteerimist.

Mõkolajivi oblastis tulistati alla Vene Su-25 hävitaja

Ukraina lõunaringkonna staabi sõnul hukkus viimase ööpäeva jooksul 58 Vene sõdurit, hävitati üks Vene tank ja seitse muud sõjamasinat. Hersoni oblastis tulistati alla üks Vene Orlan-10 droon ning Mõkolajivi oblastis tulistati alla Vene Su-25 hävitaja.

Samuti teatas ringkond mitmete Vene rakettide alla tulistamisest.

Harkivis kadus peale plahvatusi teisipäeval elekter

Retersi allika kohaselt oli hiljuti Harkivi linnas kuulda kolme plahvatust ning peale seda kadus linnast elekter.