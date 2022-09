Dokument: Venemaa luuredrooni mootor pärineb Saksamaalt

Ajalehe The Times käsutuses oleva dokumendi kohaselt on Venemaa luuredroon kokku pandud Saksamaalt, Jaapanist ja Hiinast pärit osadest. Drooni mootor pärineb Saksamaalt.

Venemaa armee käsutuses olev luuredroon suudab lennata kuni viie tuhande meetri kõrgusel. Ukraina kaitseministeeriumi koostatud dokumendi kohaselt ei suuda kaasaskantavad õhutõrjesüsteemid drooni alla lasta, vahendas The Times.

Ukraina kaitseministeeriumi ametnikud leidsid, et droon sisaldas välismaiseid komponente, mida saab turult vabalt osta. Drooni mootor pärineb Saksamaalt, kaamerate mikroprotsessor Hiinast.

Venemaa luuredroon on mõeldud luuremissioonide läbiviimiseks ja kaartide koostamiseks. Venemaa armee kasutab droone rindejoone lähedal, et hinnata olukorda maapinnal. Vene ja Ukraina sõjakaotusi ning Ukrainasse jõudnud relvaabi dokumenteeriva sõjandusblogi Oryxspioenkop autorite hinnangul on Venemaa pärast sõja puhkemist kaotanud kaheksa sellist luuredrooni.

Ukraina allikate teatel suudavad Vene luuredrooni tuvastada spetsiaalsed droonivastased süsteemid.

"Venemaa on sõjas järjepidevalt suurendanud droonide kasutamist ja väikesed kaubanduslikud droonid on osutunud eriti tõhusaks," ütles konsultatsioonifirma Sibylline analüütik Justin Crump.