Konkurentsiamet kooskõlastas universaalteenuse tootmishinna ajutiselt 154,08 eurot MWh

Pärn-Lee tunnistas, et läbirääkimised Eesti Energiaga ei olnud lihtsad, sest energiaettevõte soovis oma taotluses hinnaks 181,83 eurot megavatt-tunnist.

"See 154,08 eurot on ajutine hind. Kusjuures 55 protsenti sellest moodustab CO2 hind. See on täna pisut enam kui 60 eurot, aga kui Eesti Energia tütarfirma Enefit Power taotluse esitas, oli see pea 90 eurot. Ehk CO2 hind on volatiilne," selgitas Pärn-Lee "Terevisioonis".

Konkurentsiameti juhi sõnul kooskõlastasid nemad tootmishinna ning lõpphind tarbijale tuleb kallim, sest lisanduvad veel käibemaks, müüja marginaal ja mõistlik kasum. Universaalteenuse lõpphinnaks tarbijale prognoosis ta 180-190 eurot megavatt-tunnist.

Käesoleval küttehooajal on valitsus ette näinud ka energiakompensatsiooni meetmed, mis viivad elektri hinnalt veel 50 eurot megavatt-tunnist. Seega selle talvel on oodata universaalteenuse tarbijale hinda 13-14 senti kilovatt-tunnist.

Pärn-Lee ütles, et kooskõlastatud tootmishinda on sisse kirjutatud teatud hinnakõikumiste vahemik ettevõtjale, mistõttu neil ei ole põhjust hakata iga väikese kõikumise pärast hinda uuesti kooskõlastama. Samas ta ei välistanud, et eesti Energia võib hakata iga kuu vastavat taotlust esitama. Kas amet need kooskõlastab, on Pärn-Lee sõnul igakordse kaalumise otsus.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan ütles "Vikerhommikus", et universaalteenuse tootmishinna kooskõlastamisel olid konkurentsiametil ja Eesti Energial erinevad nägemused.

"Jah, tundub nii, et konkurentsiamet võitles rahva huvides," võttis Järvan kokku vaidluse tulemuse.

Elektrimüügi universaalteenuse hind (mida tarbija maksma hakkab) koosneb kooskõlastatud elektrienergia tootmishinnast, millele lisandub täiendava kulukomponendina elektrimüüja universaalteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.

Kell 10 toimub universaalteenust ja selle hinda tutvustav pressikonverents, mida saab otsepildis vaadata ka ERR.ee lehel.