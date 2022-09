Kaitsepolitsei saatis riigist välja veel ühe Kremli provokaatori

Kaitsepolitseiamet teatas Twitteris, et saatis riigist välja Andrei Suštšovi, kellele määrati ka viieaastane sissesõidukeelt Schengeni viisaruumi.

Ameti teatel on Suštšov ohustanud avalikku korda ja riigi julgeolekut.

Any foreign citizen in Estonia is required to observe our constitutional order. Together with @Politsei we expelled a Kremlin provocateur – Andrey Sushchev. Having constituted a threat to public order & national security, he also received a 5 year entry ban to the Schengen area. pic.twitter.com/HcWaNaKstd