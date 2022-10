Läti valijate erinevad eelistused võivad viia taas killustunud parlamendini

Lätis parlamendivalimistel jaoskondade juures tehtud küsitlused näitavad, et valijate seisukohad on väga erinevad. See võib lõunanaabreile tähendada taas killustunud parlamenti.

Riia kesklinnas suundusid inimesed hääletama Ukraina lippude all, mõnigi jäi vaatama väljakule Venemaa saatkonna vastu üles pandud Ukraina-teemalist näitust.

Sõda Ukrainas on üsna palju muutnud ka Läti poliitilist maastikku. Laupäeval sai otsustada, kas toetatakse senist peaministrit, mõnda praeguse koalitsiooni osapoolt. soovitakse ettevõtja ja arhitekti Uldis Pilensi loodud uut ühendnimekirja või ihatakse võimule tagasi hoopis oligarhe.

"Valikut teha oli keeruline, sest on väga palju nimekirju. Igaüks lubas enne valimisi midagi erinevat, midagi paremat," ütles valija Maija.

"Õigussüsteem võiks olla parem. Ja tervishoiukorraldus. Meditsiin, et vanemad inimesed ja pensionärid saaks oma tervisehädade korral abi," rääkis valimas käinud Valentina.

Valija Edgars ootab poliitikas stabiilsuse jätkumist. "Suuri ja põhjapanevaid muutusi ma ei oota,"

"Peaksime valijatena andma võimaluse uutele poliitikasse tulijatele, et nad tooksid kaasa oma lähenemisnurga elule ja arengule," ütles Dzintars.

Lätis on valimiseelsed küsitlused näidanud, et rahvas on poliitika ja valimiste suhtes loid – 14 protsenti on teatanud, et nad ei lähe üldse valima ja veerandil polnud veel mõni nädal enne valimisi üldse seisukohta, kelle poolt olla.

Paljud suundusid täna valimisjaoskonda koos perega nagu Lätis ikka tavaks olnud. Aeg-ajalt tekkisid hääletamiskohtade juurde pikad järjekorrad, siin-seal tuli isegi tund aega oodata. Kui Eestis väideldakse mittekodanike hääletusõiguse üle, siis siin, Lätis saavadki nii parlamenti kui ka kohalikku omavalitsust valida vaid kodanikud, valdade-linnade puhul ka Lätis elavad teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud.

"Õige oleks anda ka Lätis mittekodanikele võimalus valida omavalitsusi, vähemalt omavalitsusi 2025. aastal. Neile, kel pole ühegi riigi kodakondsust, kuid kellele on Läti väljastanud dokumendi – mittekodaniku passi," sõnas Läti seimi Koosmeele fraktsiooni aseesimees Valerijs Agešins.

"Mõistame ju kõik, et inimene, kellel on kodakondsus, on riigiga seotud. Mittekodanikel on võimalus saada Läti kodakondsus naturalisatsiooni korras. Kuid nad ei soovi seda. Nad eelistavad staatust, mis kindlustab neile kõik vajaliku. Kui inimesel on halb või ebamugav, püüab ta midagi muuta. Mittekodanikud tunnevad end mugavalt. Ja see on olnud nende valik," rääkis Läti seimi kodakondsuse ja migratsioonikomisjoni esimees Andrejs Judins (Uus Ühtsus).

ERR-i Läti korrespondent Ragnar Kond ütles "Aktuaalses kaameras", et kõige üllatavam on seni olnud see, et venemeelne, end sotsiaaldemokraatideks nimetav Koosmeel ei ületanud lävepakuküsitluste järgi viieprotsendilist valimiskünnist.