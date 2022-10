Ehitusplatsi-sarnase Helsingi Läänesadama areng pole Tallinki võimuses

Autoreisija, kes laevaga Tallinnast Helsingi Läänesadamasse saabub, kogeb teravat kontrasti: kui Tallinna poolel laevale sõitmine kulgeb probleemideta, siis Soome poolel kestaks justkui jätkuvalt 1990-ndad: tähistus on kehv ja muutub tihti, raske on aru saada, kuhu liikuda ning linna territooriumile jõudmiseks kulub palju aega.

Paavo Nõgene ütles ERR-ile, et Tallink on Helsingi sadamaga pidevas suhtluses, kuid millal Läänesadama ala korda saab, pole teada.

"See sõltub Helsingi sadama otsustest ja arengutest. Seal on tehtud erinevaid suuri plaane, kuidas ala arendada ja üks viimastest muutustest, mis ka meid on puudutanud, on see, et oleme koondanud kõik uude terminali. Varem käis Silja Europa vanasse terminali. Ilmselt liiguvad arendustööd peagi edasi," lausus ta.

Miks ala nii pikaks ajaks unarusse on jäänud, on Nõgene sõnul küsimus Läänesadamale.

Paari aasta eest soovis Helsingi linnavalitsus viia laevaühenduse Tallinnaga kesklinnast eemale, et leevendada praegu Läänesadama kaudu toimuva Helsinigi-Tallinna laevaliini põhjustatud liiklusummikuid. Idee oli viia ühendus praegusest sadamaterminalist kümmekond kilomeetrit ida pool asuvasse Vuosaari sadamasse, kuid sadama juhtkond ei pidanud seda reaalseks.

Nõgene ütles, et ka idee suunata veokid Vuosaari sadamasse ei ole teostatav, sest sellisel juhul katkeks reisilaevaliiklus.

"Laevad on hübriidlaevad, mis veavad nii reisijaid kui kargot, muul moel poleks see tasuv," tõdes ta.

Millal Läänesadamas kavandatavad arengused teoks saavad, ei osanud Nõgene öelda.

Helsingi Jätkäsaarele ehitatud tiheda asustusega linnaosas on 2030. aastaks üle 20 000 elaniku ja umbes 6000 töökohta. Piirkond on ülejäänud linnaga ühendatud ainult kolme tänavaga, mis laevade saabumise ja lahkumise ajal ummistuvad transiitliiklusest.

Jätkäsaarel asuv Läänesadam on Helsingi ja kogu Soome tihedaima reisijaliiklusega sadam.