WSJ: USA laod on kaupa täis ja laevafirmade rahavoog väheneb

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et konteinerlaevad veavad üha vähem kaupu Aasiast USA-sse, kuna kiire inflatsiooni tõttu väheneb kogu maailmas tarbimine.

Viimased reiside tühistamised on järsk pööre transpordisektoris, kuna vaid mõni kuu tagasi teenisid firmad rekordilisi kasumeid. Laevades oli ruumi napilt ja ettevõtted kulutasid palju raha, et nende tooted jõuaksid Aasiast USA-sse. Suurfirmad, nagu Walmart, prahtisid omale konteinerlaevu, et rahuldada tarbijate nõudlust, vahendas The Wall Street Journal.

Vaikse ookeani piirkonna transpordihinnad on võrreldes aastataguse perioodiga langenud umbes 75 protsenti. Suured jaemüüjad tühistavad tellimusi ja proovivad lahti saada oma laovarudest. Neljapäeval teatas Nike, et nende Põhja-Ameerika ladudes on 65 protsenti rohkem kaupa, kui seda oli aasta varem. Firma lubas hakata kasutama allahindlusi.

Tarbijahinnad tõusevad USA-s ja Euroopas viimaste aastate kiireimas tempos. Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) korrigeeris hiljuti oma maailmamajanduse kasvuprognoosi allapoole.

Viimase kahe nädalal jooksul on ära jäetud 40 reisi Aasia läänerannikult USA-sse. Tavaliselt tühistatakse sel perioodil keskmiselt kaks kuni neli reisi nädalas. Sarnast trendi on näha ka Aasiast Euroopasse suunduvatel marsruutidel, teatas The Wall Street Journal.

Maailma suurim konteinerlaevafirma Mediterranean Shipping (MSC) tühistas hiljuti mitu reisi Hiinast Los Angelesse.

USA valitsuse andmetel kulutavad tarbijad üha vähem raha kallitele toodetele, nagu mööbel. Selliste toodete järgi oli pandeemia ajal suur nõudlus, kuna ameeriklased veetsid rohkem aega kodus.

Energiahindade tõusu tõttu on hinda tõstnud ka sadamad ja kannavad kõrgemad kulutused nii transpordifirmadele.

"Elektri hind, eriti Euroopas, on märkimisväärselt kõrgel tasemel. Kraanad ja muud seadmed töötavad elektri jõul," ütles logistikafirma DP World tippjuht Tiemen Meester.